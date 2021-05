Hvordan Mission Impossible-filmer ble perfekte moderne storfilmer

First Mission: Impossible markerer 25 år i dag siden filmen kom på kino i 1996, og det er rettferdig å si at siden da har franchisen utviklet seg annerledes enn den startet. Den første filmen inneholdt noen minneverdige actionpakker – inkludert en klimaks som involverer et tog og et helikopter – som på mange måter er mer tilbakeholdne enn de senere oppføringene, en tradisjonell spionthriller som ofte involverer historiens vendinger snarere enn høyoktanske stunts.

Sammenlign Mission: Impossible – Pallwood, som er den siste filmen i serien, starter i full fart og går ikke av sykkelen et øyeblikk i løpet av to og en halv times løp. , Kamper på badet, motorsykkeljakter over byen og en dristig beslutning om å se Tom Cruise klamre seg til en klippe med den ene hånden.

Disse to filmene er noen av de fineste bitene av popkino – de mest interessante blockbusters som kan skape alle slags oh og aha selv fra det vanskeligste multiplex-koret – men hvis du ser bak dem, er det nesten umulig å gjenkjenne dem som en del av den samme filmfranchisen i mellomspillene til skyveserien, bortsett fra vingevætrene og rikelig med gummimasker.

Gjennom årene har denne gradvise utviklingen av Mission: Impossible Movies blitt mer enn bare noen andre kuskeserier i dag: dens evne til å levere noe nytt – men ambisiøst, men energisk – gjør at hver ny film føles ny og spennende hver gang. Etter utgivelsen av Ghost Protocol i 2011 vil du bli tilgitt for å tenke at Cruise og hans samarbeidspartnere ikke kunne komme til toppen av det beryktede Burj Khalifa-stuntet, men hver gang filmstjernen til og med våget ermet.

Det er noen som hevder at alle har sin favoritt Mission: Impossible picture (du kan se en liste over alle Mission: Impossible bilder her) og de tre sistnevnte inngangene er høyere enn de tre foregående. Mission: Impossible – Ghost Protocol Jeg er enig i at serien absolutt vil finne sin rett etter tre interessante, men ganske forskjellige oppføringer, men alle elementene til de tre første har rett i DNA (DNA Chiefs spionplott, den andre latterlige handlingen, tredje fantastiske skurk). For pengene mine fungerer den femte og sjette inngangen veldig nøyaktig fordi de kombinerer mange av elementene som er sett på de forrige bildene til en sammenhengende helhet.

Begynnende med Mission: Impossible 7, har serien vist minst to filmer, og viser ingen tegn til å bremse ned til enhver tid, og er for øyeblikket planlagt til utgivelsesdato i mai 2022. Cruise har allerede lovet stunts på et mye høyere nivå enn vi allerede har sett – en nøkkelscene i den syvende filmen sies å se ham kjøre motorsykkel utenfor en klippe, og den åttende vil inneholde enda flere stunts enn det, sa han. Fremtidige filmer ser ut til å fortsette å hylle de som kom før den, med den syvende oppføringen som viser Henry Cherni som Eugene Kidridge – en karakter som ikke er sett fra den første filmen for 25 år siden. Det er denne kombinasjonen – stadig i utvikling, men aldri å glemme røttene til eierskap – som har gjort Mission: Impossible til den perfekte moderne blockbuster-serien.

Kanskje passende, hvis Final Blockbuster gir den statusen som en franchise, spilte Mission: Impossible en nøkkelrolle i å hjelpe filmindustrien å komme tilbake på sporet og kjøre på nytt etter den første låsen. Cruz utdypet i et nylig intervju Imperium Tiden han gikk inn i omproduksjon bekreftet at filmopptak var en av de første store budsjettproduksjonene som ble gjenopptatt – spesielt interessant enn omfanget av prosjektet (filmopptaket fant sted i flere land, inkludert Italia og Norge). Mission: Dette skyldes delvis filmer som Impossible, der filmopplevelsen er veldig konservativ. Mange flere år her til tross for kjernen i saken.

