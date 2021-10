Hvordan motorsykler drepte Philos korte turer i Brussel

Villos delte sykkeltjeneste, som er en stor aktør innen pendling i Brussel, ser ut til å ha lidd av konkurranse forårsaket av andre former for mikromobilitet. Da han ankom hovedstaden i 2009, eide Philo 2000 sykler for 23 967 årlige abonnementer. Delt sykkeltjenestes gyldne år var 2014: 37 176 årlige abonnementer, og i løpet av året 87 439 “kortsiktige” (en til syv dagers) abonnementer, som representerer totalt 16 45779 utleie i 2014.

Men etter 2014 falt antallet. I 2020 hadde Villo 29.111 årlige abonnementer, en nedgang på 22% sammenlignet med 2014. Men på nivå med kortsiktige abonnementer var nedgangen enda større, spesielt etter 2018: bare 40.818 kortsiktige abonnementer ble registrert i 2020, en nedgang på 53% sammenlignet med 2014.

“Villo har blitt påvirket av ankomsten av den første bølgen av elektriske scootere, som for noen kan representere et alternativ for sporadisk bruk. Det er ingen tvil om at det er en sammenheng med den kortsiktige nedgangen i abonnenter som var sterkt markert i 2019, året for disse forskjellige lanseringene ”, kommentarer av Jerome Blanchevoy fra JCDecaux.