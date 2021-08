Hvordan nedleggelser ikke har ført til bedre mental helse, en sunnere økonomi og lykkeligere skolebarn

Det er bred støtte for regjeringens alternativer. Bare en fjerdedel mente at myndighetene burde ha prioritert folkehelsen mer enn økonomien. Anders Tegnell, regjeringens epidemiolog som var arkitekten for Sveriges strategi, ble i forrige uke kåret til “Årets søteste svenske” av lesere av det ledende svenske supermarkedsmagasinet.

Dette betyr ikke at viruset ikke har tatt sin toll – nesten 15 000 mennesker har dødd totalt, omtrent 1450 per million. Men denne dødsraten er lavere enn gjennomsnittet i EU som helhet (1 684), og godt under dem i Frankrike, Spania, Italia og Storbritannia.

Noen erkjenner nå at Sverige ikke har blitt en advarsel som mange forventet.

sa Sameer Bhatt, professor i folkehelse ved Universitetet i København og et av teammedlemmene ved Imperial College som presset Storbritannias lockdown -strategi.

De har oppnådd infeksjonskontroll. De har klart å holde infeksjoner relativt lave og har ikke hatt noen sammenbrudd i helsevesenet. ”

Imidlertid kan de virkelige fordelene med Sveriges radikale politikk ses i økonomien, psykologiske konsekvenser og skoler.