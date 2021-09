Hvordan Neos norske markedsinngang kommer frem

NIO Inc. (NYSE: NIO) kunngjorde sitt inntog i Norge i begynnelsen av mai, og markerte den første utenlandske ekspansjonen.

Siden den gang har bilprodusenten beveget seg i rasende fart. Her er en tidslinje.

Midt i juni: Neo mottar europeisk fullgodkjenning av kjøretøyer for sin ES8 SUV, noe som betyr offisiell godkjenning for masseproduksjon og registreringsskiltregistrering i alle EU-land.

Tidlig juli: Den første batchen med Neo Home ladefiler og superladere blir sendt til Norge, med sikte på å levere dem til brukerne i september.

Sent i juli: Neo begynner å sende sin ES8 SUV fra Shanghai Waikato -havnen til Norge.

Midt i august: Neo-appen går live for norske brukere og er tilgjengelig via den lokale App Store og Google Play Store. Den første omgangen med ES8 kom til Norge.

• august 30: Lar norske brukere teste en importert ES8 SUV. CNEVPost kunngjorde at rundt 300 ledige stillinger var besatt innen tre dager etter søknad, med henvisning til en rapport fra Nio Norway -brukerleder An Ho om Nio -appen.

Hvorfor dette er viktig: Neos suksess i Norge er avgjørende for EV -produsentens fremtidige ekspansjon i utlandet. Konsernsjef William Lee lød selskapets inntektsopprop i andre kvartal og sa at Tyskland kan være selskapets neste stopp, etterfulgt av andre europeiske land.

EV -markedet i Norge har blitt en overbelastet sektor.

Neos kinesiske bjørn Xpeng, Inc. (NYSE: XPEV) G3 SUV begynte å eksportere til Norge sent i fjor. Selskapet begynte å sende P7 EV -sedan -modellen til Norge i forrige uke.

Eies av Warren Buffett BYD Company Limited (OTC: BYDDF) lanserte sine Tong elektriske SUV -er i Norge tidligere denne måneden.

Hva blir det neste: Neo planlegger å lansere sin ES8 SUV i Norge i september. Den andre modellen som selges i Norge er ET7 sedan, som ennå ikke har blitt introdusert kommersielt.

Det første neohuset med et areal på 2150 kvadratmeter i Oslo sentrum skal etter planen åpne i september.

I slutten av 2021 håper selskapet å ha fire flyttestasjoner i og rundt Oslo -regionen. Neo Power Norway vil være i drift i september. Selskapet planlegger å åpne sitt første Neo service- og distribusjonssenter i Oslo i september.

Ved den siste sjekken steg Neo -aksjene med 2,46% til 38,73 dollar.

