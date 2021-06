Hvordan Norge endrer reglene for å bli norsk statsborger

Norge vil gjøre noen store endringer i statsborgerskapsreglene som vil gjøre det vanskeligere for ambisiøse nordmenn å få statsborgerskap og endre tiden det tar for de fleste å være kvalifisert for å søke om statsborgerskap.

Fra og med juli vil Norge skjerpe språkkravene ved å heve terskelen for språkkunnskaper som kreves for å bestå statsborgerskapseksamen. Også tiden det tar å være kvalifisert for å søke vil øke eller redusere basert på inntektene for det neste året.

Nedenfor vil vi dele opp endringene og hvordan de vil påvirke deg, og hvis du vil lese mer om hvem som kan bli statsborger og hvordan du søker, kan du klikke her.

Språkkunnskapsgrensen ble hevet

Fra 1. juli 2021 vil det nødvendige nivået på norsk bli hevet fra A2 til B1 ved bruk av den felles europeiske referanserammen for språk.

A2 refererer til et elementært nivå på norsk og B1 betraktes som flytende eller halvflytende.

I mellomtiden vil obligatoriske leksjoner i norsk og samfunnsfag bli droppet som et krav.

Unntak fra de nye språkkravene vil bli gitt dersom søkere på grunn av personlige forhold eller helsemessige årsaker ikke klarer å oppnå nivå B1 på norsk.

Du kan lese de oppdaterte kravene på nettstedet til Utlendingsdirektoratet (UDI) her.

Hvis du søkte om statsborgerskap før juli 2021, gjelder ikke de nye kravene for søknaden din.

LES MER: Statsborgerskap: Norge vil innføre strengere språkkrav

Endringer i bosettingsår som kreves for statsborgerskap

Fra januar 2022 vil antall år du har brukt i Norge for å søke om norsk statsborgerskap øke eller redusere avhengig av hvor mye du tjener.

Potensielle søkere som tjener mer enn 319.997 kroner i året, eller det regjeringen kaller “tilstrekkelig inntekt”, vil få et løft i håpet om å bli norske statsborgere, ettersom botiden blir forkortet til seks av hvert tiende år. år i stedet for syv.

Det vil imidlertid nå ta lengre tid for de som ikke har “nok” inntekt å være kvalifisert for statsborgerskap.

Dette er fordi regjeringen øker den oppholdsperioden som kreves for de med en årlig inntekt på under 319 997 kroner.

Potensielle borgere som ikke tjener nok inntekt, må ha vært norske innbyggere i åtte av de siste 11 årene i henhold til de nye reglene; gjeldende regler er at en potensiell borger må ha vært bosatt i sju av de siste ti årene.

Disse endringene vil ikke gjelde med tilbakevirkende kraft, det vil si så lenge du søker før reglene trer i kraft, vil de ikke påvirke søknaden din.

Det betyr imidlertid at hvis du ikke er kvalifisert for statsborgerskap i henhold til de nye reglene, må du sende inn en søknad før regelverket trer i kraft.

Du kan lese mer om endringen her på UDI-nettstedet her.