Hvordan nynazister utrydder en bille

Informasjonen kan virke enkel, men det er den ikke. Noen forskere har tatt opp problemet de siste ukene. Det rapporterte Washington Post I slutten av september.

Denne bittelille billen, noen få millimeter stor, som lever i de fuktige hulene i Slovenia, er på randen av utryddelse og det vitenskapelige miljøet har analysert årsakene til denne utryddelsen. Det er ikke global oppvarming eller sprøytemidler. På grunn av navnet er denne billen på nippet til å forsvinne fra jorden.

Navnet hans er: Anophthalmus Hitleri.

Oppfunnet i 1937 av Oskar Scheibel, valgte han navnet på en kjent personlighet, Adolf Hitler. Ifølge Washington Post er dette ikke overraskende, siden forskeren er en åpen fascist, så han fikk dette etternavnet for å vise respekt for diktatoren.

Ingenting forbyr å kalle et insekt en diktator?

I følge det franske avisen Le Monde, Allerede i 2012 snakket vår Hitler om billen, «Artsoppfinnere har relativ frihet til å navngi […]». Hvis det er en internasjonal kode for zoologisk nomenklatur og et normativt rammeverk som forklarer at den første delen av navnet må referere til en art (Homo – for mennesker, Panthera – for store katter, Elephas for elefanter), lTilnavnet Ham (den andre delen av navnet) er mer åpent. Derfor kan vi gi dette andre navnet for å hedre en person, for å beskrive en egenskap eller for å beskrive stedet der dyret ble funnet.

Vi kan allerede nevne noen slike Mesopaphilocelles michaeljacksoni, en eremittkrabbe hundrevis av millioner år gammel, ble oppdaget av forskere 25. juni 2009, dagen da kongen av pop døde. Senest, i 2017, ble en møll med en morsom hodeplagg på hodet kalt «Neobalda Donald Trump«En kanadisk vitenskapsmann med en viss sans for humor.