Hvordan overlevde livet «Snowball Earth» for 600 millioner år siden?

I løpet av sin historie har jorden opplevd mange istider. Men en av de mest alvorlige, og absolutt den som er mest kjent for allmennheten som Snowball Earth, skjedde for rundt 635 millioner år siden under den kryogene perioden. På den tiden var nesten hele jordoverflaten dekket av et tykt lag med en halv kilometer tykt is, enten det var de kontinentale overflatene eller havene.

Selv om liv fortsatt var totalt fraværende på overflaten, var det allerede godt etablert i det marine miljøet. Men disse ekstreme forholdene og a priori ekstremt ugjestmilde, reiser spørsmålet om overlevelse av marine arter under denne episoden med utbredt isbre. Hvordan var populasjoner av alger, svamper og bakterier, delvis basert på prosessen med fotosyntese, i stand til å overleve under et tykt lag med is som hindret lys i å nå deres livsmiljø?

En smeltet snøball noen steder?

Det ville ha vært en beboelig sone. Her er hypotesen foreslått av et team av forskere for å svare på dette spørsmålet. I følge en studie publisert i NaturkommunikasjonFaktisk ville det ha eksistert flere isfrie områder, spesielt nord for Kreftens vendekrets, en region som inntil nå ble ansett for langt nord til å ha vært i stand til å bære liv i denne perioden.

Det var studiet av leirholdige sedimentære bergarter som dateres til Marinoan (-660 til -635 millioner år siden) som varslet forskerne. I følge paleogeografiske rekonstruksjoner ble disse sedimentene avsatt mellom 30° og 40° nordlig bredde. De inneholder et stort antall algefossiler og er også preget av tilstedeværelsen av nitrogenholdige forbindelser. Imidlertid er disse forbindelsene et resultat av interaksjonen mellom nitrogen og oksygen, noe som tyder på at vannet var i kontakt med atmosfæren og derfor fritt for is. Disse områdene som ligger på relativt høye breddegrader kunne ha representert tilfluktssteder der fotosyntetiske organismer kunne ha fortsatt å leve.

Hvis disse resultatene er i samsvar med andre tidligere avslørte indekser som antydet eksistensen av ganske milde forhold på disse breddegradene, er studiens konklusjoner ikke enstemmige i det vitenskapelige samfunnet.

Forhold vanskelig å forklare med klimamodeller

Faktisk kan ikke de gjeldende klimamodellene reprodusere disse forholdene i denne perioden, med et åpent hav på slike breddegrader. Eksisterende simuleringer sliter allerede med å produsere en frisone ved ekvator, som antas å ha vært den varmeste regionen på den tiden. For noen forskere er det vanskelig å svelge å foreslå en slik konfigurasjon mye lenger nord. Men hvordan forklare observasjonene gjort i sedimentene?

Det er en annen hypotese, som ikke krever et isfritt havområde. De mikroskopiske algene kunne faktisk ha overlevd i små bassenger med flytende vann som ligger på den frosne overflaten. Disse artene av små ferskvannsreservoarer er for tiden observert på overflaten av isbreer og er befolket av kolonier av kuldetilpassede mikrober. Denne hypotesen stemmer også overens med det faktum at moderne alger alle er etterkommere av ferskvannsarter. Marine arter som kunne ha levd under jordens tidlige dager ville dermed blitt utryddet under denne episoden med ekstrem istid.

To komplementære hypoteser

Imidlertid er disse to hypotesene ikke nødvendigvis gjensidig utelukkende. Begge deler kan være sant. Det er flere argumenter for å forene dem. For det første skjedde ikke utbredt isdannelse over natten, og isfrie flekker vedvarte sannsynligvis en stund, før de dukket opp igjen sent i denne episoden da temperaturen begynte å stige. Sedimentene som ble analysert kan faktisk ikke dateres nøyaktig, og kan derfor ha blitt avsatt på slutten av Marinoan da isen hadde begynt å trekke seg tilbake. I intervallet da kloden hadde vært frosset fast, kunne organismer ha overlevd i bassenger med ferskvann på overflaten, i påvente av mer gunstige forhold.