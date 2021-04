Hvordan planlegge en togtur i Europa

Ettersom flere og flere reisende lengter etter langsom reise og søker måter å redusere karbonavtrykket sitt, er det på tide å omfavne jernbaner. I motsetning til flyplassopplevelsen, er det ikke nødvendig å ta av deg skoene, spenne sikkerhetsbeltene, kollaps vogner, tømme flasker og tåle all slags klapping, støt og skanning når du reiser med tog. På tog har du ingen hastverk, og du kan bære så mange væskeflasker du vil, en forutsetning for mange lange reiser. Det er ingen skjulte avgifter for bredere seter, overflødig bagasje eller tidlig ombordstigning, og det er mer og mer digital tilkobling, noe som gjør det enkelt å sende e-post, ringe og avslutte arbeidet før du avslutter med middag og en god bok. Før du reiser, kan du oppdage tips og råd for å hjelpe deg med å forhandle togreiser i Europa.

Hvordan bestille

Det er ingen generell operatør som tilbyr billetter for alle europeiske togtjenester. Men Toglinje Y Rail Europe har direkte kontakt med forskjellige europeiske operatører, slik at du kan bestille tog fra Storbritannia til det meste av Vest-Europa. De tar begge et lite reservasjonsgebyr, men nettstedene er på engelsk og godtar alle kredittkort, noe som gjør dem til et enkelt og trygt alternativ. Vær oppmerksom på at forskjellige lokale operatører har forskjellige bestillingshorisonter mellom 90 dager og seks måneder i forveien.

Vær oppmerksom på at verken Trainline eller Rail Europe har forbindelser til operatører i Norge, Sverige, Finland, Danmark, Portugal, Slovenia, Slovakia, Ungarn, Kroatia, Bulgaria, Romania, Tyrkia, Hellas, Polen eller Tsjekkia, så du vil ønske deg Undersøk nasjonale og / eller private jernbaneoperatører i hvert land. Den enkleste måten å bestille billetter på er hos operatøren som er basert på hvor turen begynner. Vær oppmerksom på at lokale bestillingsnettsteder kanskje ikke er på engelsk og ikke godtar betaling fra alle typer kredittkort eller på sterling.

Hvordan få det beste tilbudet

Hvis du planlegger å ta en internasjonal langtur eller en serie med høyhastighetstog, må du bestille på forhånd for å garantere de billigste plassene og prisene. Fleksible priser er dyrere, men lar deg kutte og endre før avreise. For lokale og regionale tog er det greit å møte opp på stasjonen og kjøpe billetter på reisedagen. I land som Frankrike og Italia må lokalt kjøpte papirbilletter bekreftes før ombordstigning ved hjelp av forseglingsmaskiner på plattformene. For lengre og mer kompliserte internasjonale turer er det best å bestille med en paneuropeisk agent (Trainline eller Rail Europe), eller hvis du reiser til et reisemål som ikke dekkes av dem, dele turen og bestille individuelle billetter for hvert segment gjennom hvert land. operatørens nettsted.

Se etter nattog

Gjenoppblomstringen av nattog betyr at du ikke lenger trenger å bruke penger på et hotell når du kan krølle deg sammen i en komfortabel køye og komme deg frisk for dagen. Fire av de beste nattrutene i Europa inkluderer Nice til Moskva, den lengste transeuropeiske ruten; Stockholm til Narvik, hvor du har mange sjanser til å se nordlyset; Brussel til Wien på plysj Nightjet Service; og fra Budapest til Bucuresti, som inkluderer strålende natur.

Forskning Interrail alternativer

Hvis du planlegger å ta flere ikke-planlagte flexturer, bør du vurdere å kjøpe en Interrail Vedta. Etter Brexit kan britiske borgere fortsatt reise med disse billettene, i motsetning til Eurail-passet som er tilgjengelig for ikke-europeere. Selv om de kanskje ikke er billigere enn enkeltbilletter, gir de deg friheten til å reise etter ønske gjennom 33 land. Husk at i tillegg til kostnadene for passet, må du betale et tillegg på mellom € 10 og € 20 for høyhastighetstog, internasjonale høyhastighetstog og nattog.

Husk å pakke det viktigste

Uvurderlige gjenstander som øker komforten mens du kjører, inkluderer en øyemaske, ørepropper, varme sokker, flaskevann, toalettpapir, såpe / hånddesinfiseringsmiddel, og hvis du kan, et silkeark som holder deg kjølig om sommeren og varm om vinteren. . Ikke glem å kjøpe snacks for å holde deg i bevegelse mellom stasjoner, da ikke alle togtjenester har biler eller trikker.

Monisha Rajesh er en britisk journalist og forfatter av den anerkjente Around the World on 80 Trains: A 45,000 Mile Adventure, som vant Travel Book-kategorien ved National Geographic Traveler Reader Awards i 2019.

