Hvordan Porsche planlegger å velte Tesla S Plaid med sin nye elektriske Taycan

Tesla Model S Plaid er planlagt å ankomme Frankrike om kort tid, i slutten av 2022. Og hvis de rikeste lommene fortsatt har råd til denne avanserte sportsmodellen, kan Tesla godt se ankomsten av en ny versjon av Porsche i dette segmentet Taycan. Tilgjengelig på markedet siden 2019, vil Taycan denne gangen ha 3 motorer, sammenlignet med bare 1 for øyeblikket i standardversjonen. For å være nær Tesla Model S Plaid, ville den nye Taycan være en overlegen versjon av S Sport Turismo.

Model S Plaid har nesten 1200 hestekrefter for en topphastighet på 320 km/t, en 0 til 100 km/t-tid på bare 2,1 sekunder, og likevel en rekkevidde på opptil 690 km WLTP. Den nåværende kraftigste Taycan, S Sport Turismo-versjonen, er begrenset til en maksimal hastighet på 260 km/t, 0 til 100 km/t på 2,8 sekunder, med 412 km WLTP-autonomi.

For å sette de to sedanene på lik linje på startruten, selv uttrykke segSitert av electrek, opplyser ifølge en rapport at Porsche vil jobbe hardt for å gjøre Taycan til merkets raskeste kjøretøy. Derfor vil dette merkes i budsjettet. Taycan i standardversjon er tilgjengelig fra 91.055 euro, mot 194.021 euro for Taycan Turbo S Sport Turismo. Derfor kan den nye trimotorversjonen av Taycan føre til å overvinne dette pristaket.