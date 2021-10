Hvordan regissøren for Squid Game mistet seks tenner under innspillingen av denne serien

The Squid Game er en serie hendelser som alle snakker om akkurat nå. Netflix -serien, som har kunnet tiltrekke seg tusenvis og tusenvis av mennesker, har ført til noen Skolene våre er overfylte. Men utover fiksjonens innvirkning på de yngre, er serien ikke lett for regissøren. Faktisk avslørte han først hvordan ideen til serien ble til under et intervju med CNN Hwang Dong-hyuk. “Vi har alle spilt disse barnelekene på et eller annet tidspunkt i livet. Da jeg ble eldre, tenkte jeg: ‘Hva med å gå tilbake og spille disse barnslige spillene?’ Dette var utgangspunktet for serien.”

Regissøren forklarer at det var veldig stressende å lage denne serien, han mistet til og med seks tenner under filmingen. Et uheldig utfall ville ikke oppmuntret ham til å vurdere en andre sesong. “Å skrive, produsere og regissere en serie har vært en stor utfordring. Når jeg tenker på å gjøre dette for andre sesong, blir jeg personlig litt bekymret. Hittil har ingenting blitt bekreftet, men jeg er sikker på at mange gleder seg til å vurdere en andre sesong., Han forklarte.

På grunn av suksessen vil Netflix faktisk ha all grunn til å finansiere den andre sesongen. Squid Game ble utgitt i september på streamingplattformen og ble den mest populære serien av amerikanske legender og nådde nummer én i 90 land. En suksess som Hwang Dong-hyuk forklarer skyldes den konkurransedyktige tankegangen som selskapet for tiden lever i. “Dette er historien om taperne. Det vil si de vanskeligstilte som sliter med hverdagens strabasi, mens vinnerne tjener mer“, Erklærte han.