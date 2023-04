Hvordan se Angel opptre på Coachella, verdens største festival

Denne fredagen 14. august går 2023-utgaven av verdens største festival, Coachella, i gang. I seks dager (2 x 3 dager) vil titusenvis av mennesker strømme til de 32 hektarene til Empire Polo Club i Indio, California for å fylle desibelene. På menyen: verdens beste musikk. Forventet på scenen: Gorillaz, Bad Bunny, Frank Ocean, Björk, Blondie, Christine og Queens K-Pop Blackpink eller det kvinnelige fenomenet Revelation Rosalia. Men Angela også! Som Strome allerede har gjort to ganger, i 2015 og i fjor, skal han opptre der igjen denne fredagen og 21. april.

Innsatsen for Brussel-jenta er høy, til nå begrenset til det fransktalende publikum. Coachella kan åpne dører for det internasjonalt, spesielt i det angelsaksiske markedet der det er viktigst.

Det har fått en god start for belgieren ettersom han er en av magasinets 25 artister Rullende stein Denne utgaven av festivalen er festet sammen med Blackpink, Frank Ocean og Bad Bunny. Det er dårlig selskap.

Ifølge pressen var Angels samarbeid med Dua Lipa på hiten «Fever» bare toppen av isfjellet. Utklippsbok Nittifem, med sin duett med Tamzo på «Bruxelles je t’aime» og «Démons» lar ham nå komme og presentere seg for den amerikanske offentligheten, leser vi. Og Rullende stein Å konkludere: «Angel er en av de sangerne du skulle ønske du kjente før hun var kul». Ganske beundringsverdig.

Angel California-tid er planlagt til denne fredagen fra 21:10 til 21:55. Det betyr 05:10 til 05:55 hos oss på lørdag morgen. Så du må våkne tidlig for å se opptredenen hans. For for første gang skal alle konsertene på festivalens syv scener sendes på YouTube gjennom seks forskjellige kanaler. www.youtube.com/coachella. Catch-up økt neste lørdag til samme tid.

De to Coachella-treffene er ikke Angels første på det nordamerikanske kontinentet. Han har allerede spilt i Vancouver, Seattle og San Francisco (utsolgt!) siden begynnelsen av måneden. Fortsettelsen av turneen hans over Atlanterhavet vil inkludere ytterligere syv datoer i Los Angeles, Quebec og Montreal, samt tre kvelder i New York, hvorav en allerede er utsolgt. Det er kanskje ikke Madison Square Garden slik Strome gjorde i 2015, men det er fortsatt viktig.

Dette innholdet er ikke tilgjengelig i denne konfigurasjonen.

finne ut Her.

Merk at Belgia ikke er den eneste engelen på plakaten for denne 2023-utgaven av Coachella. 2 Kents av flere DJs er også planlagt. Vi sees søndag ettermiddag fra 2:55 til 3:45. Svar neste søndag.