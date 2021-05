Hvordan se Oslo film 2021 gratis online

HBO Ruth Wilson og Andrew Scott i ‘Oslo’

Den siste filmen som debuterte på TV- og strømmetjenester det siste året er “Oslo” lørdag 29. mai klokken 20 på HBO ET / PT.

Hvis du ikke har kabel, kan du Se filmen via HBO Max, Men det tilbyr ikke lenger en gratis prøveperiode, så her er noen andre måter å se “Oslo” gratis online:

Du kan tjene en heftig koblingskommisjon hvis du registrerer deg via lenken på denne siden

Amazon Prime-abonnenter (Prime kommer med en 30 dagers gratis prøveperiode) Se alt live og on-demand HBO-innhold På Prime HBO Channel. Du kan prøve både Amazon Prime og HBO-kanalen gratis uten noen prøveperiode:

Sjekk ut HBO på Amazon Prime

Når du registrerer deg for Prime HBO Channel, Du kan se “Oslo” live eller på forespørsel i Amazon-videoappen Din Rogu, Rogu TV, Amazon Fire TV eller Firestick, Apple TV, Chromecast, Nvidia Shield, Xiaomi, Echo Show eller Echo Spot, Xbox One, PlayStation 4, Various Smart TVs, Android TV, iPhone, Android Phone, iPod eller Android Tablet .

Du kan også se det på datamaskinen din Via Amazon-nettstedet.

AT&T TV har fire forskjellige kanalsett: “Underholdning”, “Choice”, “Ultimate” og “Premier.” HBO er bare inkludert i “Premier” -pakken, men nå kommer “Choice” og Up-pakkene alle på HBO Max mot ekstra kostnad. I tillegg kan du legge til en hvilken som helst pakke med 14-dagers prøveversjon.

Vær oppmerksom på at den gratis prøveperioden ikke blir annonsert som sådan, men “Betal i dag” -beløpet når du registrerer deg vil være $ 0. Hvis du ser på datamaskinen, telefonen eller nettbrettet, blir du ikke belastet i 14 dager. Hvis du ser på streaming-enheten din på TVen din (Rogue, Firestick, Apple TV osv.), Blir du belastet for den første måneden, men du kan få full refusjon hvis du avbestiller 14 dager i forveien:

Gratis prøveversjon av AT&T TV

Etter å ha registrert deg for AT&T TV, Se “Oslo” live eller på forespørsel i AT&T TV-appen, Den er tilgjengelig på Rogu, Rogu TV, Amazon Fire TV eller Firestick, Apple TV, Chromecast, Samsung Smart TV, iPhone, Android Phone, iPad eller Android Tablet.

Eller se det på datamaskinen din Via nettstedet AT&T TV.

Har du allerede Hulu eller ikke Du vil registrere deg for et nytt abonnement, HBO er tilgjengelig i tillegg til Hulu eller Hulu med Live TV. Hvis du er en ny abonnent, kan du komme i gang med den vanlige Hulu 30-dagers gratis prøveversjonen og HBO-plugin:

Hulu gratis prøveperiode

Etter registrering, Du kan se “Oslo” live eller etter behov i Hulu-appenTilgjengelig på Rogu, Rogu TV, Amazon Fire TV eller Firestick, Apple TV, Chromecast, Xbox One, Xbox 360, PlayStation 4, Nintendo Switch, Samsung Smart TV, LG Smart TV, Android TV, iPhone, Android Phone eller Android-nettbrett.

Eller se det på datamaskinen din Via nettstedet Hulu.

‘Oslo’ forhåndsvisning

Oslo: Official Teaser | HBOStilt overfor konflikter søkte de fred. Basert på den bemerkelsesverdige sanne historien om Oslo-fredsavtalen fra 1993, vises Oslos originale film 29. mai på HBO Max. #HBO #OsloHBO Abonner på HBO på YouTube: goo.gl/wtFYd7 Tilpasset fra det Tony-prisbelønte stykket med samme navn, følger Oslo hemmelige bakkanalsamtaler, ikke mulig 2021-04-26T19: 00: 03Z

J.D. med samme navn. Tilpasset fra det Rogers Tony-prisbelønte stykket, forteller “Oslo” historien om Oslo-fredsavtalen mellom Israel og den palestinske frigjøringsorganisasjonen mellom 1991 og 1993 i Oslo, Norge.

I filmen spiller Ruth Wilson som norsk utenriksminister Mona Jules. Derje R ட் d-Larson spiller Andrew Scott, Monas mann og norsk sosiolog. I følge en HBO-pressemelding er gjenværende rollebesetning som følger:

Saleem Thaw som Ahmed Kuri som finansminister for PLO; Waleed Juitter & PLO kontakt som Hassan Aspura, Kuri’s partner; Jeff Wilbush som Yuri Saviour som generaldirektør for det israelske utenriksdepartementet; Igal Norr som Joel Singer, juridisk rådgiver for det israelske utenriksdepartementet; Dow Glickman som Yer Hirschfield, israelsk professor i økonomi; Rottam Keenan for Ron Punt, Hirschfields medarbeider og israelske professor; Yitzhak Cohen som Yoshi Bailey som israelsk viseadministrerende utenriksminister; Tobias Giliagus som John Ekeland, statssekretær for Norge; Og Sasan Kabe som Israels utenriksminister Shimon Peres.

“Vi er glade for å samarbeide med JD og Bartlett for å oversette den Tony-prisbelønte historien på skjermen, sammen med Steven, Christie, Mark og Bolt Films,” sa Tara Grace, senior visepresident for programmering og film ved HBO. . , I en uttalelse. “Mens vi beskriver den bemerkelsesverdige prestasjonen til de to motstridende sidene med å finne felles grunnlag, er temaene” Oslo “spesielt relevante, og vi kan ikke være glade for at så mange anerkjente håndverkere på begge sider av kameraet jobber sammen. For livet.”

“Mit minne om å se Oslo på scenen for første gang er fremdeles levende,” sa utøvende produsent Christy Makosko Grieger. “Nå har jeg lyst til – dette er en kraftig og nødvendig historie for vår tid. Jeg liker å jobbe med Steven, Mark, HBO og Bolt Films, våre utrolige skuespillere og skaperne for å ta denne historien til et utvidet globalt publikum.”

“Oslo” sendes på ET / PT HBO lørdag 29. mai klokken 20, og er tilgjengelig for å streame på HBO Max.

Ansvarsfraskrivelse: Heavy Inc. Kontakter tilknyttet ulike leverandører av streaminginnhold, og tjener provisjon hvis du registrerer deg for en tjeneste via lenken på denne siden.