Hvordan sende iMessage på Windows

Gode ​​nyheter for iPhone-brukere som bruker PC! Microsoft kunngjorde i dag at de begynner å rulle ut iPhone-kompatibilitet til Windows 11 Phone Link-appen.

Innsiden et blogginnlegg, sier selskapet at funksjonen vil være tilgjengelig for alle Windows 11-brukere over hele verden i midten av mai. Med Phone Link-appen for Windows 11 og Link til Windows-appen for iOS kan iPhone-brukere ringe og motta telefonsamtaler, sende og motta tekstmeldinger og se varsler direkte på PC-en.

Hvordan laste ned PhoneLink?

Hvis du er en insider* som drar nytte av Phone Link iOS-forhåndsvisningen, vil du nå kunne velge fra Phone Link-hjemmesiden mellom iPhone og en Android-enhet.

Her er trinnene for å dra nytte av Phone Link:

Koble sammen iPhone : Pare iPhone med Windows-PC er ganske enkelt. Det starter med et glimt av en QR-kode som vises på skjermen. Den vil deretter gå til bekreftelsestrinnene som vil hjelpe oss å bekrefte at telefonen og PC-en er innenfor rekkevidde. Bekreftelse av påloggingskode : Når sammenkoblingen er fullført, vil du bli bedt om å gi et sett med tillatelser som lar oss synkronisere alt favorittinnholdet ditt med Phone Link. Gi de riktige tillatelsene : Tillat Windows PC å få tilgang til iMessage.

*Advarsel: Hvis du ser en «kommer snart»-melding, betyr det at du ikke har hatt nytte av denne forhåndsvisningen ennå.

Hvordan bruker jeg iMessage på Phone Link?

Windows 11 støtter iMessage, men det er flere begrensninger. Dette er fordi appen ikke støtter gruppechatter, bilder, videoer og chattehistorikk utover den nåværende chatteøkten.

Alle meldinger vises som grå bobler i Phone Link-appen, noe som betyr at iMessages ikke kan skilles fra tekstmeldinger på en PC. Dessuten overføres meldinger bare til en PC hvis iPhone er koblet til via Bluetooth. Microsoft sier at iPhone må kjøre iOS 14 eller nyere, og den funksjonen er ikke tilgjengelig for iPad eller Mac.

En klønete løsning

Alt i alt er dette en ganske klønete løsning på Apples mangel på ekte iMessage-støtte på Windows. Men det har fordelen av å eksistere for iPhone-brukere som har en PC. Microsoft har testet iOS-kompatibilitet for Phone Link-appen i beta siden februar.

Utsendelsen av applikasjonen til allmennheten vil finne sted i løpet av mai måned.

