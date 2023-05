Hvordan sikre at du ikke har en overvåket telefon

Uforklarlige anrop og mange uvanlige feil kan være et tegn på en infisert telefon.

De er ekte små spioner gjemt i smarttelefonene våre. Stalkeware, eller sporingsprogramvare på fransk, er små programmer som kan overvåke bruken av våre smarttelefoner og bærbare datamaskiner. Opprinnelig ble denne programvaren ofte brukt til å overvåke barns digitale aktiviteter, eller til og med for å spore bevegelsene deres. I virkeligheten er dens primære funksjon i stor grad kapret av ektefeller eller eks-ektefeller, forfølgere eller til og med hackere. I henhold en Avast-rapport publisert i mars i fjor, har risikoen for å bli et offer for stalkerware økt med 239 % på verdensbasis på bare tre år.

Plutselig dårlig ytelse, uvanlige nedganger, feilmeldinger, en ny hjemmeside eller mistenkelige apper kan alle være tegn på at telefonen din er under overvåking. Selv om stalkeware generelt er designet for å forbli uoppdaget av offeret, finnes det triks for å prøve å bli kvitt det.

Begrens fysisk tilgang

I følge Avast er det første trinnet å sørge for at du er «skjermet« ved mistanke. «Fjerning av stalkerware fra telefonen kan fortelle en angriper at du har funnet og fjernet den, noe som kan sette din fysiske sikkerhet i fare”, forklarer selskapet.

Start deretter telefonen på nytt i sikker modus. På de fleste Androider består dette av å holde nede strømknappen for å se alternativene «å slukke» OG «starter på nyttR”. Ved å trykke lenge på «å slukke«, valget «Start på nytt i sikker modusDa skal den dukke opp”. Trykk så «OK«.

For iPhone, trykk og slipp volum opp-knappen. Gjenta med reduksjonsknappen og hold inne sideknappen. Når Apple-logoen vises, slipper du den.

Når enheten starter på nytt, bør du få tilgang til appene dine. Du finner dem vanligvis i telefonens innstillinger. I listen som presenteres for deg, finn applikasjonene du ikke kjenner og slett dem ved å trykke «avinstallere«.

Hvis du er i tvil om noen av dem, skriv navnet deres i søkemotoren din for å finne ut hva det er for noe. Ondsinnede applikasjoner rapporteres vanligvis som sådan av andre Internett-brukere i fora eller av spesialiserte selskaper.

Du kan legge til et ekstra lag med sikkerhet ved å endre passordene for de ulike kontoene dine og spesielt for startskjermen. Faktisk er de fleste stalkware installert på enheter gjennom fysisk tilgang.

