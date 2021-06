Hvordan skandinaver feirer midtsommeraften

I Sverige holdes ‘mellomstore’ feiringer vanligvis utendørs, med en maypole og … [+] danse. getty



En festival med eldgamle røtter, sommersolverv feires i Skandinavia og Nord-Europa. Mens godt vær aldri er garantert, er det en lang og lys ettermiddag. Friluftsfeiring inkludert maypole-danser og sjømatbufféer nytes i Sverige, mens bål er vanlig i Danmark og Norge.

Hva du kan forvente i Sverige

Mens festivalen dateres tilbake til den hedenske tradisjonen med å feire sommersolverv (årets lengste dag), faller sommersolverv i Finland og Sverige nærmeste lørdag. Hovedfeiringen finner imidlertid sted natten før på sommersolverv. De fleste arbeidsplasser er stengt, og svensker som arbeider i utlandet reiser ofte hjem for arrangementer. I andre deler av regionen er feiringen mer lokal og lavmælt.

Nummer et krav for en Svensk midtsommerfeiring det er et grønt område i det fri. Plukk opp en blomsterstang, alltid med to sirkler i tillegg til korset, så er du nesten klar.

En utendørs sjømatbuffé er et vanlig trekk ved den svenske midtsommerfeiringen. getty



Den andre viktige brikken i puslespillet er selvfølgelig mat. TIL smorgasbordselvfølgelig, men en med en rekke spesifikke retter. Ulike typer sild alene eller i forskjellige sauser, kokte nypoteter og gressløk er blant sesongens og / eller tradisjonelle matvarer på denne tiden av året. Forvent annen sjømat, inkludert gravlax (herdet laks) og mye reker.

Endelig er ingen midtsommerbord komplett uten friske jordbær, ofte på toppen av en kake, og rikelig med akevitt som passer til det hele. Svensker omtaler ofte dette som popping, men ikke forveksle det med snaps. Akevitt det er en destillert brennevin smaksatt med dill eller karve, eller begge deler.

Utover mat, forvent blomsterkroner, blomster i håret, sang og dansog rusnivåer som gradvis øker utover natten.

Hva du kan forvente andre steder i Skandinavia

Noen feirer sommersolverv i Danmark og Norge, men det er ikke en nasjonal høytid i begge land. Kjent som Sankthansaften (Midtsommernatt) i Danmark og Norge, feiringen finner sted 23. juni, føraften til Midtsommerdagen. Feiringen smelter sammen den historiske hedenske tradisjonen med San Juan feiringer til minne om Johannes Døperen.

Slinningsbalet, det årlige sommerbålet i Ålesund, Norge, er en av de høyeste i verden. … [+] bål. getty



Mange danskere og nordmenn følger hundre år gamle tradisjoner ved å skape og tenne bål. Noen sier at det holdt de fruktbare landene, mens andre var overbevist om at det ville holde heksene borte.

Den dag i dag tennes bål i mange kystsamfunn over hele landet. Mange er kronet med en heksedukke, selv om denne praksisen i stadig større grad blir mislikt i noen samfunn, spesielt i Danmark.

Mange av bålene er små lokale begivenheter, men ikke alle. Tidlig i juni stabler Ålesunds innbyggere trepaller på et spir som når mer enn 30 meter høyt. Et stort antall mennesker samles, mange på båtene sine, for å se bålet brenne på den lengste dagen i året.

I 2016 gikk Ålesunds bålbyggere et skritt videre ved å bryte en verdensrekord. På 47,4 meter (155,5 fot) fikk bålet overskrifter over hele verden.