Hvordan sosiale nettverk følger deg på nettet

Hva om alle dine bevegelser blir spionert på av sosiale medier? Den østerrikske ingeniøren Felix Krauss har gjort noen urovekkende funn om TikTok, Instagram og Facebook.

En «innside»-nettleser som lar deg samle inn sensitive data

Hans Blogg, forklarer ingeniøren at hvis du klikker på en lenke for en av de nevnte applikasjonene, vil du automatisk bli omdirigert til «hjemme»-nettleseren. Plattformen kalles intelligent en «piksel», en datakode «Identifiser brukerpreferanser«. Det eneste problemet: Ved å logge handlingene dine kan appen få tilgang til sensitive data som passordene dine og din personlige eller bankinformasjon.

Når et nettsted åpnes fra TikTok iOS-appen, betaler de kode som kan spore alle tastaturinndata (som kan inkludere kredittkortdetaljer, passord eller annen sensitiv informasjon). TikTok har også kode som sporer alle trykk, for eksempel å klikke på knapper eller lenker. pic.twitter.com/Dcv0N4ccKD — Felix Krause (@KrauseFx) 18. august 2022

En bruker bemerket imidlertid at for TikTok kan man søke gjennom en annen nettleser som Safari, selv om den ikke starter søket som standard. Så dette alternativet har fortjeneste slik det er, og appen som er opprettet av ByteDance, blir fortsatt utpekt for sine bånd til den kinesiske regjeringen, som den anklager for å overlevere brukernes data.

En observasjon som ikke er verdt en anklage

«Bare fordi en app injiserer kode på eksterne nettsteder, betyr det ikke at den engasjerer seg i ondsinnet praksis. Vi har ingen mulighet til å vite de fullstendige detaljene om disse samlingene eller hvordan dataene overføres og brukes.«, sa Felix Krause.

Ingeniøren anbefaler imidlertid å bruke andre sosiale nettverk som Twitter, YouTube eller Telegram, applikasjoner som ikke tyr til denne typen praksis.