Hvordan spille det nye Caldera-kartet i Warzone? – Frokost

Call of Duty: Warzones nye kart, Caldera, er endelig tilgjengelig. Men ikke for alle spillere, her forklarer vi hvordan du spiller det.

Lanseringen av Caldera, det nye kartet i Stillehavet for Call of Duty: War Zone, er nært forestående. Imidlertid vil ikke alle spillere ha tilgang til det samtidig. De som kjøpte Call of Duty: Vanguard vil dermed ha en liten fordel Spillere som eier Vanguard kan spille Caldera starter onsdag 8. desember kl 18.00 (fransk tid). De andre spillerne må vent til 9. desember, a priori på samme tid, for å oppdage det nye Warzone-kartet. Hvorfor kan vi ikke spille Caldera, det nye Warzone-kartet? Warzones nye kart, Caldera, er ennå ikke tilgjengelig. For spillere som har kjøpt Call of Duty: Vanguard blir det tilgjengelig kl. 18.00 (fransk tid) onsdag 8. desember 2021. For alle andre spillere blir det neste dag, Torsdag 9. desember, sannsynligvis samtidig. Servere er under vedlikehold i Warzone til Caldera er utgitt i Early Access for Vanguard-eiere. Lanser trailer for Caldera, det nye Warzone-kartet Når kartet er tilgjengelig, er det bare å starte Warzone som vanlig. De tilgjengelige spillmodusene vil ha endret seg og spillere vil kunne hoppe inn i Caldera forbi Vanguard Royale, Virkelig kamp, Gjenoppblomstring eller inn Plyndring. For ikke å gå glipp av noen nyheter om Warzone og Call of Duty: Vanguard, følg gjerne portalene våre dedikert til Activision-spill. Bli med i vår Discord FR i Warzone og Følg oss på Twitter å følge med på nyhetene våre og stille spørsmålene dine!

Publisert 12.08.2021 17:13



Av Volkatz