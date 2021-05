Hvordan Thor forvandlet Marvel Cinematic Universe

Den første personen som angivelig ble kontaktet, var Daniel Craig, som spilte hovedrollen i sin andre James Bond-film, Quantum of Solace. På grunn av sin forpliktelse til den allerede massive 007-serien, avviste Craig Ascardian for å håndtere hammeren, selv om det er vanskelig å forestille seg at Craig var arrogant (i det minste først), den unge Odinson.

En lang liste med unge, relativt ukjente skuespillere Testet for områdetChris Hemsworth (inkludert den som avslørte sitt korte, men snikende utseende som James Kirks far i JJ Abrams) Star Trek), Broren Liam, like uklar Tom Hiddleston, Kevin McKitt Grå kroppsbygning, Alexander Scorskard (Godzilla vs. Cong), Charlie Hunnam (Sønner av anarki), Joel Kinnaman (Selvmordstropp), Et al. Men Chris Hemsworth vant til slutt den dagen, og landet Hiddleston på trøsteprisen for å fortsette å spille rollen som Thors skurke adopterte bror Loki.

Under et besøkt i 2010 som denne reporteren deltok på Manhattan Beach i California, sa Hiddleston-tryllekunstneren om Gud: “Dette var utgangspunktet mitt, du har en rolle mot uklarhet.” “Fornøyelse i tilbøyeligheten og tilbøyeligheten mot kaos, og den rene oppfinnsomheten du har med ham og evnen til en sjakkmester til å håndtere spillet tre eller fire skritt fremover.”

Ved å legge til enda mer tyngdekraft i produksjonen, signerte den berømte Anthony Hopkins stjernen med Thornes far Odin, som Natalie Portman som Jane Foster, som Rene Rousseaus Thor’s mor som Frica, som Colm Fior Laffey, og som King of Frost Giants, og mange mer. Signert av: Samuel L. Jackson spilte Nick Fury for det tredje opptredenen (til slutt fikk han bonusscenen) og Jeremy Renner som Clinton Barton / Hockey, som markerer debut av Avenger i bue og pilåpning.

Skyting Thor Skaden skjedde i midten av januar 2010 og begynnelsen av mai 2010, mens filmopptakene fant sted i Raleigh Studios (MCUs tidlige år i Marvels studiohus) i Manhattan Beach, California, Santa Fe og andre deler av New Mexico og i nord. California.

Sa Colm Fior Deadbolt Shakespeares opplæring, som han, Frank og Hopkins alle delte, hjalp dem til å kommunisere raskt når de utformet karakterer og fant den rette tonen: “En av tingene som hjalp sterkt Thor I pausen snakket Tony og jeg om hvordan karakterene i Ken Shakespeare-stenografien var, hvordan de så ut og hvordan vi kunne fokusere oppmerksomheten vår intelligent. ”