Hvordan Tour-festivalen gjenopplivet legenden sin

Dour Festival Dag 4 ©Mathieu Golinvaux

Mange har kommet hit siden første utgave i 1989. Andre ser på utvalget først etter at de har kjøpt passet sitt fordi de vet hva de finner der utover navn og enkeltpersoner. Siden mars, «Skal du på turné?» I fransktalende Belgia «tar du ferie i år?» Dette er det nest mest stilte spørsmålet etter Før de deler opp flere programmer, svarer folk vanligvis «ja, fem dager.»

Yoga on Tour Festival til et elektrolydspor

«Danet, det går ikke»

Det er vanskelig å vite hvordan fans av «alt i»-formelen er. Turen er episk, intens. Åtte festivalscener kobler til høyttalerne fra kl. 15.00 til 04.00, og de mest rastløse kan fortsatt presse kameratene i leiren til kl. 06.00. Fredag ​​kveld føler noen musikkfans at de har vært der i seks måneder. Trillebårer bærer bokser med vann og brett med Kara Bils (hovedsakelig lavkvalitetsøl kjent for attraktive priser) for å bære på reisen. Sikkerhetsteam ser ganske rolig gjennom poser med vennlighet og konfiskerer to eller tre krukker med Nutella, glass strengt forbudt på stedet.

Dour Festival Dag 4 ©Mathieu Golinvaux

Legenden forteller at vaktene var spesielt nøye når det gjaldt å identifisere produkter som ble solgt utelukkende på den andre siden av den franske grensen, som den populære Tannet med karamellsmak, som ble konfiskert på stedet og konsumert umiddelbart. Folk er avslappet, sikkerhetsvakter smiler, og luften er fylt med den søte lukten av uforsiktighet og passivitet.

Overmono og Boy Harsher er overrasket

Musikalsk har tyskerne fra Meute, Boys Noize og Klangkuenstler, franskmennene fra The Place, Acid Arab og Empress og belgierne Dukan, Klag og Hai Hai allerede vært der. Helgen starter med Tokishas reggaeton, 070 Shakes rap, Flavien Bergers hypnotiske pop og et regn av beats fra Mal Crabb, Hector Oaks, Aneta, Fjak og flere. Som hvert år er Balsall en stor fest foran de gigantiske og frosne skjermene til Madness in the Boombox, Ecstasy in the Lab og Little House on the Lawn. En litt mer intim setting.

Dour Festival Dag 1 ©Mathieu Golinvaux

Ikke alltid fylt i tidligere utgaver går hovedscenen for fullt, båret av noen vakre titler som dEUS, Phoenix, Orelsan, Damso, Denzel Curry og Aphex Twin, som alle spiller sin rolle perfekt. Den har ikke noen av de største navnene innen rock, men vi vil ikke holde den mot de flinke arrangørene som kommer til å ta tak i hele helgen. Lørdag var besetningen til Simonde (uttales «Chai Man Dee»), Caribou og Overmono brutal. Den irske DJ-duoen ble varslet som en av årets avsløringer da de snudde ting og sendte Solomon og Becky Cove tilbake til divisjon 3B. Samme observasjon med Boy Horcher, La Femme og Hudson Mohawk dagen etter.

Ferier i Rockamador

Tours «New Plains», som ble lansert for to utgaver siden, har lenge vært snakket om. Grettene mennesker beklager legendariske steder som «Le bar du petit Bois» og minnene som er permanent knyttet til dem. Så Tor fant opp en parade: Rockamador, en slags liten himmelsk og intim strand, i sentrum hvor produsentene og DJ-ene troner. Vi vet ikke hvor vi skal henvende oss lenger, så vi lar oss rive med, og nå har denne 2023-versjonen lukket oss. Touren er evig, og denne 2023-årgangen gir bare næring til legenden.

Turnéfestivalleirer vil ha rett til konsertene deres. ©AVPRESS