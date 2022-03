Hvordan tvinge Google Chrome til å laste ned PDF-filer i stedet for å åpne dem

Google Chrome åpner PDF-filer i en ny fane som standard. En oppførsel som noen ganger ikke er den mest effektive. Slik får du det til å laste ned PDF-filer som standard.

Når du klikker på en PDF-kobling inn Google Chromede Nettleser åpner filen i en ny fane som standard. Dette er flott hvis du bare vil lese innholdet raskt, men hvis du vil redigere dokumentet, kombinere flere filer eller slette en side, må du ha PDF-en på enheten og åpne den med en annen app. . Og selv om det ikke er for mye problem å redigere en PDF eller to av og til, kan det være ganske irriterende hvis det er hyppig.

Det er mulig å tvinge Google Chrome for å laste ned PDF-filer som standard i stedet for å åpne dem i en ny fane. Dette alternativet er ganske enkelt skjult i nettleserinnstillingene.

Hvordan laste ned standard PDF-filer i Google Chrome

I Google Chrome klikker du på ikonet med de tre små prikkene i øvre høyre hjørne av skjermen. Klikk på Innstillinger. I panelet til venstre velger du Sikkerhet og personvern. Klikk på Nettstedinnstillinger i høyre rute. I Innhold-delen klikker du på Ytterligere innholdsinnstillinger. Dette åpner for en rekke tilleggsalternativer. Du kan velge PDF-dokumenter. Standardalternativet er å åpne PDF-filer i Chrome. Merk av for Last ned PDF-filer for å endre standardoppførselen og gjøre dem nedlastede som standard.

Neste gang du klikker på en PDF-kobling, vil Chrome automatisk laste den ned til datamaskinen din. Du kan også sjekke hvor de nedlastede filene dine er lagret for å være sikker på at du enkelt kan finne dem. Gå tilbake til Chrome-innstillingene og velg Avanserte innstillinger fra menyen til venstre, og deretter Nedlastinger. På posisjonslinjen vil du se standardplasseringen for filnedlastinger.

Du kan deretter bruke favorittappen din for PDF-redigering til å åpne PDF-filene og redigere dem etter eget ønske.