Hvordan utvikle Qwilfish fra Hisui til Qwilpik, hvordan få utviklingen i Pokémon Go? – Breakflip

Ønsker du å utvikle Hisui sin Qwilfish og få Qwilpik i Pokémon Go? Her er vår guide for å utforske og få denne utviklingen!

Det er mulig å få inn nye Pokémon pokemon go takket være arrangementet Funn på Hisui «. Blant dem, finne for første gang Hisui’s Canines, Hisui’s Qwilifish og Hisui’s Sneasel. Hvis du ønsker å utvikle visse Pokémon, kreves det unike mekanikk. Det er derfor vi forklarer hvordan vi kan utvikle oss Hisui sin Qwil fisk i Qwilpic ! Hvordan utvikle Hisui sin Qwilfish til Qwilpik i Pokémon Go? For å utvikle Hisui sin Qwilfish i Pokémon Go, må du: Eget selv 50 Qwilfish-godterier

Foreta en utforskning sammen for å få den til å utvikle seg og vinne 10 raid

Hisui sin Qwil fisk

Qwilpik Deretter må du velge Hisui’s Qwilfish som pokemon venn

For å gjøre dette, klikk på ikonet nederst til venstre på skjermen, på din nåværende Buddy Pokémon

Skyv og gå til bunnen for å klikke » bytte venn »

» Velg Hisui’s Qwilfish

Når Qwilfish er din partner Pokémon, må du prestere 10 raid og vinn dem

Hisui’s Qwilfish trenger ikke å kjempe mot deg i raid for å fullføre oppdraget. Når du har vunnet 10 raid og har 50 Qwilfish Candy, vil utviklingen være tilgjengelig og du vil kunne få Qwilpik. Hvordan får jeg Qwilfish-godteri? siden du trenger 50 Qwilfish-godterier å få Qwilpicher er noen tips for å få så mye godteri som mulig mangluton : Delta i arrangementet Funn på Hisui å fange Hisui sin Qwilfish i naturen

Åpne gaver fra vennene dine for å få egg 7 km og få en sjanse til å klekke ut Hisui’s Qwilfish

og få en sjanse til å klekke ut Hisui’s Qwilfish Fang så mange Qwilfish fra Hisui du kan og overfør dem til professoren.

Bruk nanana bær å tjene mer godteri ved å fange Hisui’s Qwilfish

å tjene mer godteri ved å fange Hisui's Qwilfish hvis du fanger Ikke-innfødt Hisui Qwilfishdu samler også godteri som lar deg utvikle Hisui sin Qwilfish