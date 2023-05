Hvordan velge ekstern harddisk? Våre tips og våre topp 5 harddisker!

Enten du lagrer personlige filer, forretningsdata eller sikkerhetskopierer viktige bilder og videoer, Eksterne harddisker nå har de blitt avgjørende for mange brukere. Det er imidlertid vanskelig å ta en informert beslutning med mange modeller tilgjengelig på markedet. I denne artikkelen presenterer vi vårt utvalg av fem beste eksterne harddisker. Det er opp til deg å ta den avgjørelsen som passer deg best, og for det, ingenting som vår valg tipspå slutten av denne kjøpsguiden!

Våre topp 5 eksterne harddisker

Toshiba Canvio Basics: en billig ekstern harddisk

HAN Grunnleggende om Toshiba Canvio Den har en pen og kompakt design (109 x 74 x 14 mm og 146g for 2TB-versjonen). Vi hyller det matte herdede plasthuset som ikke beholder fingeravtrykk. Vibrasjoner forblir minimale på denne svært stillegående harddisken. Denne eksterne harddisken dverger konkurrentene når det gjelder ytelse. Det er overraskende raskt for en plateharddisk, med 140MB/s leseytelse og 137MB/s skriveytelse for en stor 20GB fil. Det er også gjennomsnittlig 119 MB/s lesing og 137 MB/s skrive for mellomstore filer. Canvio Basics viser endelig en utmerket CrystalDisk Mark-score med 149 MB/s sekvensiell lesing og 153 MB/s sekvensiell skriving.

WD Black P10: en harddisk for spill

Beregnet for spillere WD Black P10spesielt 2TB-versjonen, det er det kompatibel med PS5 / PS4 / Xbox Series X / Xbox One-konsoller – samt Windows og Mac PCer.Den utmerker seg ved en aggressiv design i sort aluminium med hakk. Etuiet åpnes lett, selv om alt er limt og ubevegelig innvendig. Black P10 er en kompakt, letthåndterlig og robust harddisk. Den kommer med en 40 cm USB 3.2 Type-A (dvs. USB-C) til mikro-B-port (som en USB-nøkkel), som kan være litt kort for noen brukere. Med bare 1,81 TB tilgjengelig etter formatering, tilbyr denne harddisken fortsatt interessant ytelse takket være en rotasjonshastighet på 5400 rpm. Den når hastigheter på 131,7 MB/s i lesing og 127,5 MB/s skriftlig, bekreftet i praktiske tester.

WD My Book Duo: avansert profesjonell lagringsplass

HAN WD MyBook Duo fra Western Digital Den har samme design som merkets nyeste produkter, med en attraktiv blank og teksturert svart finish. Boksen har en god størrelse og veier 2,37 kg (for 20 TB-versjonen, en enorm lagringsplass), klumpete men fortsatt transportabel i en pose. Det er imidlertid ingen strømknapp, noe som krever at datalagringsstasjonen er elektrisk frakoblet for å slå den av. WD My Book Duo er satt til Raid 0 som standard, for akselerert datalesing/skriving, og tilbyr høy ytelse opptil 388 MB/s lesing og 370 MB/s skriving. Når du bytter til Raid 1, speiles data for ekstra sikkerhet, men ytelsen faller til 130 MB/s lesing og 207 MB/s skriving.

Toshiba Canvio Ready: Den mest verdifulle eksterne harddisken

HAN Toshiba Canvio klar den beholder en grunnleggende svart plastdesign, som er ganske godt bygget for dette bærbar ekstern harddisk på inngangsnivå. For 2TB-versjonen gjør dimensjonene (109 x 78 x 14 mm) og vekten (147g) Canvio Ready-systemet veldig lett å transportere. Toshibas Canvio Ready skiller seg ut for sin høye ytelse sammenlignet med HDD-konkurrentene. Faktisk, under våre dataoverføringstester, registrerte den hastigheter på 148MB/s lesing og 158MB/s skrivehastighet på Crystaldiskmark. Disse resultatene er veldig imponerende for en harddisk som ikke er spesielt avansert.

Samsung T7: Den beste bærbare harddisken

I 1TB-versjonen er vanlig samsung t7 Den beholder de samme kompakte dimensjonene som T7 Touch (85 x 57 x 8 mm), noe som gjør den lett å bære i en lomme på bare 63 g. Aluminiumshuset gir noe slagfasthet og effektiv varmeavledning. Ved å bruke CrystalDiskMark nådde lesehastigheten 957 MB/s, som er ganske nær Samsungs annonserte 1050 MB/s for T7. Skrivehastighetene er imidlertid litt lavere med et gjennomsnitt på 716 MB/s. Men når du tester en mengde bildefiler, er hastigheten litt mer skuffende, og når bare 321 MB/s på skriving.

Hvordan velge ekstern harddisk?

Valget av en lagringsenhet avhenger av mange kriterier, noen ganger uklare. Her er de viktigste du bør huske på.