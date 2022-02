Hvordan verdens mest nøyaktige klokke endrer grunnleggende fysikk

Forskere har lykkes i å bevise at Einsteins generelle relativitetsteori var den minste noensinne, da de to klokkene var bare en millimeter fra hverandre og deres tikk var minimal.

I følge June Yeh fra Boulder University i Colorado er dette «den mest nøyaktige klokken som noen gang er laget». Det vil også bane vei for nye oppdagelser innen kvantemekanikk som styrer den subatomære verden.

Forskeren og hans kolleger publiserte funnene sine i det prestisjetunge tidsskriftet Nature på onsdag, hvor de beskrev teknologiske fremskritt som bidro til å skape et objekt som var 50 ganger mer nøyaktig enn deres forrige klokke, som i 2010 slo en allerede nøyaktig rekord.

I følge Einsteins generelle relativitetsteori forvrenger gravitasjonsfeltet til det største objektet rom-tid, fra 1915.

Men siden atomklokkene ble oppfunnet, var det ikke mulig å verifisere tiden ved å måle atomene som gikk til et høyere energinivå når de ble eksponert med en viss frekvens.

I 1976 innebar det å sende en klokke ut i verdensrommet et eksperiment som viste at den var ett sekund raskere hvert 73. år enn den tilsvarende hastigheten på jorden.

Siden den gang har klokker blitt mer og mer nøyaktige, så de er flinkere til å oppdage relativistiske effekter.

For et tiår siden satte teamet til Jun Yin rekord ved å merke en tidsforskjell da de flyttet klokken 33 centimeter over.

– “Teori om alt” –

Jun Yehs gjennombrudd kom med bruk av lasere for å fange atomer på spesifikke måter, kjent som “optiske laddu”-klokker. Denne teknikken forhindrer at den faller på grunn av gravitasjon eller bevegelse, noe som kan føre til tap av nøyaktighet.

Inne i den nye klokken er 100.000 strontiumatomer, ubevegelige i flere lag, en total høyde på én millimeter.

Klokken var så nøyaktig at når dette laget ble delt i to, klarte forskerne å oppdage tidsforskjeller mellom øvre og nedre halvdel.

På dette følsomhetsnivået fungerer klokker som prober.

“Tid og rom henger sammen,” sa Jun Yeh til AFP. “Og med en så nøyaktig tidsmåling kan du se hvordan rommet endres i sanntid – Jorden er en levende, energisk kropp.”

For eksempel gjør slike klokker det mulig å skille fast bergart fra vulkanutbrudd i vulkanske områder under overflaten, og hjelper på den måten å forutsi utbrudd.

Eller for å studere hvordan global oppvarming smelter isbreer og hever havnivået.

Men rollen disse klokkene kan spille i fysikk begeistrer Jun Yew mest.

Dagens klokke kan oppdage en tidsforskjell på mer enn 200 mikrometer – men å redusere det tallet til 20 kan utforske kvanteverdenen og bidra til å fylle ut noen teoretiske hull.

Hvis relativitet på en vakker måte forklarer hvordan store objekter, som planeter eller galakser, fungerer, gjelder det ikke kvantemekanikk, som omhandler veldig små.

Skjæringspunktet mellom de to feltene kan ta et ytterligere skritt mot “teorien om alt” som er i stand til å forklare alle de fysiske fenomenene i universet.