Hvordan vil det nye Norske Nasjonalmuseet se ut?

Kunngjøringen av åpningen av Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design i Oslo 11. juni var nok til å vekke et gledesskrik. Utsatt i ett år for første gang på grunn av helsekrise, vil åpningsseremonien endelig finne sted 11. juni 2022. Født som en fusjon av tre norske selskaper, har dette enorme museet mer enn 400 000 gjenstander i samlingen siden antikken. I dag. Det største museet i verden Nord-Europa, Han vil presentere en rekke verk av Edward Munch (1863-1944). Skriket (1893) Når helserestriksjonene ble opphevet, ville den være tilgjengelig for besøkende ved reservasjon, selv før åpningsseremonien. Norge.





Et baronisk prosjekt

Nasjonalt museum (nasjonalt museum På norsk), administrativt opprettet i 2003, og åpnet først dørene i 2020. Det ble født ut av en gjenforening av tre tidligere museer: Kunstindustrimuseat, Museet for samtidskunst og Nasjonalmuseet, som stengte fra henholdsvis 2016 og 2017. I påvente av å flytte samlingene deres til det nye bygget, 2019. Alle de 400 000 gjenstandene som utgjør Nasjonalmuseets samling koster over 600 millioner euro, så den har vært utilgjengelig i mange år. Heldigvis er disse mesterverkene, inkludert malerier Granach, Monet og Van Gogh, har nå fast bosted. Utstillingsrommet, som omfatter 90 gallerier som kombinerer nesten 5.000 verk, dekker et areal på 13.000 m², og mange rom er utelukkende dedikert til maleriene til den norske uttrykksmaleren. Edward Munch, Inkludert hans Hyle Myte.

Levende selskap

Til slutt vil det 2400 m² store rommet, kjent som “Hall of Light”, holde midlertidige utstillinger. Den første av disse vil inneholde verk av nærmere 150 norske samtidskunstnere. Med sitt totale areal på 54 600 m² er det nye selskapet spesielt konkurransedyktig med de største europeiske museene. Rijksmuseum Amsterdam og Kugenheim-museet i Bilbao. Bygget er tegnet av det tyske arkitektfirmaet Kleihues + Schwerk og skal huse det største kunstbiblioteket i Nord-Europa. Norsk Nasjonalmuseum bør ønske sine besøkende velkommen når arbeidet henger i sommer, så snart helseforholdene tillater det. ” Ettersom kunstverket er lastet og formet til et museum, inviterer vi besøkende til å bli med oss ​​og besøke innsiden. », forklarer Karin Hindspo, direktør ved museet.