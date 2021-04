Hvordan vil India få tryggere biler? »MotorOctane»

Kunder har begynt å prioritere sikkerhet i disse dager. Bekymringen for sikkerhet i en bil har nådd et nivå der produsenter bevisst markedsfører sine biler med hovedfokus på sikkerhet. Noen produsenter har til og med avvist andre tidligere for ikke å produsere biler som er trygge på alle måter. Selv om noen merker skal anerkjennes for å henlede kundenes oppmerksomhet på sikkerhet, har evalueringsselskaper spilt en viktig rolle i kollisjonstesting og vurdert biler deretter. En av dem er GNCAP (Global New Car Assessment Program), eller det tilskrives generelt Global-NCAP. Dette spesifikke evalueringsprogrammet har hatt stor innvirkning på indiske bilprodusenter med sine #Safer CarsForIndia, presser dem for å få mest mulig ut av en bil når det gjelder sikkerhet. Imidlertid har det kommet frem at GNCAP går mot å fremme strengere screeningsregler som vil heve rammen for en 5-stjerners sikkerhetsvurdering. I denne artikkelen vil vi diskutere de nye evalueringsreglene og hvordan de vil hjelpe India med å få mye tryggere biler. Gå.

De tryggeste indiske bilene i 2021

Hva er de vanlige parametrene som inngår i vurderingen?

Det er flere parametere som kommer sammen for å markere en bil som trygg eller ikke. GNCAP utfører tester basert på disse parametrene, og etablerer dermed en generell kollisjonstestprosedyre. Biler er laget for å gjennomgå en frontrullende deformerbar barriertest. Denne spesifikke testen etterligner en frontkollisjon, som er en generell overholdelse i tilfelle krasj. Biler er laget for å treffe en barriere med en hastighet på 64 km / t. Resultater for strukturell integritet, passasjeres sikkerhet og utplassering av kollisjonsputer er noen av parametrene som er samlet for å oppnå den endelige vurderingen.

5 sikkerhetsfunksjoner du må ha i din neste bil!

Hva er de nye parametrene som skal inkluderes?

Sammen med frontkollisjonen vil GNCAP nå også obligatorisk inkludere sidekollisjoner. Sidekollisjoner pågår allerede for biler som har fått 5-stjerners sikkerhetsvurderinger, eller for produsenter som frivillig har valgt dem. I tillegg vil ESC (Electronic Stability Control) og sikkerhetsbeltepåminnelser nå bli en del av vurderingen. Med inkluderingen av disse parametrene vil det være mye vanskeligere å tjene en 5-stjerners rangering, en topp som mange ennå ikke har nådd. Disse reglene forventes å bli vedtatt hovedsakelig fra januar 2022.

