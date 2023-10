Hvordan vite om noen sporer smarttelefonen din

Selv om det iboende er vanskelig å pålitelig oppdage noe som er designet for å skjules, er det noen ledetråder som kan tyde på at noen prøver å spionere på deg.

Enten det er en altfor besittende partner eller en fremmed med dårlige intensjoner, er det ikke umulig for noen å bruke smarttelefonen din til å finne deg (og potensielt også trekke ut informasjon fra telefonen din). Og selv om det noen ganger er umulig å vite, er sannheten at sporere vanligvis gjør noen feil som gjør at de kan oppdages.

Tomt batteri: søker etter en skjult app

Den vanligste måten å spore en smarttelefon på er å installere en spionapp på den. Men der har du det: en tilleggsapplikasjon betyr mange tegn som du kan gå glipp av, men som fortsatt bør varsle deg.

Per definisjon fungerer spyware i bakgrunnen (tross alt er ikke poenget at du skal bruke det selv). Og det er allment kjent at en app som kjører i bakgrunnen bruker batteri. Dette kan også være en av de første ledetrådene: Hvis batteriet plutselig tømmes mye raskere, kan det være fordi noen prøver å forfølge deg.

Men batteriet er ikke den eneste indikatoren og er langt fra den mest pålitelige. Faktisk, hvis du er på sosiale medier eller har en datingapp installert på smarttelefonen din, kan dette være problemene. Dessuten er det normalt at smarttelefonbatteriet vårt tømmes raskere etter hvert som vi blir eldre.

Ukjente data

Ta en titt på smarttelefonens minne. Finner du filer der som ikke minner deg om noe og som du ikke kan identifisere? Så vær forsiktig, det er ikke helt umulig at det er spionprogramvare eller i alle fall ondsinnet programvare.

Dette er imidlertid ikke helt trygt, så i stedet for å bli kvitt disse filene, kan det være bedre å konsultere en spesialist før du sletter noe som kan være avgjørende for riktig funksjon av telefonen din.

Uventede tilkoblinger

Spyware må ofte kobles til Internett. Så hvis du oppdager at mobildataene dine går tom for raskt, kan det være noe galt. Vær også selvfølgelig forsiktig hvis du mottar varsler om merkelige eller ukjente tilkoblinger.

Deaktiver geolokalisering

Hvis du er mistenksom, er det første du bør gjøre, før du ber noen om hjelp til å slette informasjonskapselen, å forhindre at den gjør jobben sin på riktig måte. For å gjøre dette er det best å deaktivere geolokalisering for hele telefonen.

Og mens du er i gang, sjekk også hvilke apper som kan bruke plassering, du kan bli overrasket.

Vær også på vakt mot posisjonsdelingsfunksjoner som finnes på enkelte smarttelefonmodeller. Selv om de kan være svært nyttige i tilfelle du har mistet telefonen, kan de være svært skadelige for personvernet ditt.

