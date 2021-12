Hvorfor, 20 år senere, vil Game Boy-kameraet ditt oppleve en ny ungdom

For mer enn to år siden snakket vi i spaltene til Presse-citron den lille bærbare analoge lommekonsollen. En liten håndholdt konsoll sterkt inspirert av Nintendos Game Boy Pocket i utseende, men med veldig “moderne“Og muligheten til å spille Game Boy, Game Boy Color og Game Boy Advance-spill. Enda bedre, gjennom adaptere kan den lese SEGA Game Gear, Neo Geo Pocket Color og Lynx-kassetter. Den gode nyheten er at denne analoge lommen nå er tilgjengelig for bestilling.

Mor! Hvor er Game Boy-kameraet mitt?

Så åpenbart, som tilfellet er med omtrent alt videospillindustrien har rørt i over et år, ikke forvent å bestille og motta din analoge lomme i løpet av de neste dagene. Faktisk vil den lille konsollen (som ble oppblåst til $219,99) ikke sendes på flere uker … eller til og med måneder. Designere vil klassifisere kjøpere i tre grupper, og din nåværende bestilling vil kanskje ikke bli levert til deg … før 2023!

Likevel, ifølge tidlige anmeldelser, ser det ut til at denne lille analoge lommekonsollen holder det de lover. Den andre gode nyheten om den er at den ikke bare lar deg spille Kirby’s Dreamland, Super Mario Land, Castlevania Adventure eller til og med de Ninja Turtles du elsket så mye, men Pocket Analog er også kompatibel med Game Boy Camera. Faktisk inneholdt denne originale kassetten som ble lansert i 1998 en sensor på 128 x 112 piksler, for å ta bilder i 4 gråtoner.

Hvis noen har holdt seg med datidens lille skriver (Game Boy Printer), vil de som har Analogue Pocket kunne overføre bildene sine på en svært moderne måte. Faktisk vil den fremtidige konsolloppdateringen snart tillate at bilder tatt via Game Boy-kameraet overføres til microSD-kortet integrert i den analoge lommen. Bare å koble minnekortet til en datamaskin vil da være nok til å overføre de sublime 0,001434 megapikselbildene fra det lille kameraet.

Og hvis du føler deg litt nostalgisk for «Game Boy»-tiden, så kan vi ikke anbefale nok at du tar en titt på tredje episode av vår PasTech-rubrikk, som kommer tilbake nettopp i den bærbare Nintendo-konsollen som ble lansert for mer enn 30 år siden.