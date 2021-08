Hvorfor 2022 blir et fantastisk år for vikingturer

Viking gjenoppdager cruiseskip, og neste år blir ikke annerledes. 2022 vil bli et fantastisk cruiseår ettersom det lanserer to nye satsinger på Mississippi -elvenes reiser og deres utrolig nye cruiseskip.



Viking cruiseskip vil ha ubåter av de to til seks første personene (alt inkludert i prisen). Skip vil seile overalt fra Antarktis til Great Lakes til Irland og Norge. Viking blir et nytt skip på Mississippi, designet for å seile på Mississippi -elven, og tilbyr alle de beste egenskapene til langskip i Europa.

Viking Mississippi

Viking begynner å cruise på Mississippi -elven i august 2022. Frakt er veldig populært, med mange av de første reisene i Viking Mississippi som allerede ble utsolgt i 2023 -sesongen.

Den nye toppmoderne Viking Mississippi 386 tilbyr alle balkonger, inkludert balkonger. Skipet var inspirert av Vikings prisbelønte elve- og havfartøyer og har blitt redesignet for ren skandinavisk design og offentlige rom kjent for gjester, så vel som Mississippi elvereiser.



sponsede linker



Viking vil også ha en Explorers lounge nær baugen på Mississippi -skipet. Den to-etasjers Explorer Lounge er fylt med sol, og har vinduer fra gulv til tak som er åpne for The Bow, et unikt utendørs sittegruppe på forsiden av skipet, hvor gjestene kan slappe av og nyte evig skiftende utsikt over elven.

I likhet med vikingenes havfartøyer, vil vikingene få en opplevelse med glassbasert basseng på baksiden av Mississippi.

Gjester kan seile hele skipet ut av dekk 1, strekke bena og se det naturlige landskapet og det regionale dyrelivet med en full 360-graders seilplattform.

2022-2024 Viking Mississippi Trips inkluderer:

The Great River America (15 dager; fra New Orleans til St. Paul)

Heartland of America (8 dager; fra St. Louis til St. Paul)

Hjertet i Delta (8 dager; fra New Orleans til Memphis)

New Orleans & Southern Glamour (8 dager; New Orleans til New Orleans)

Mississippi ferieperiode (8 dager; Memphis til New Orleans)

Se priser på skip i Viking Mississippi

Vikingtur

Dette er det jeg er mest spent på. Viking vil lansere cruiseskip i Antarktis i 2022 og deretter begynne å seile til større innsjøer avhengig av sesong.

Viking Actantis og Viking Polaris var de to første cruiseskipene i Polar klasse 6 som ankom fra Viking. Disse skipene vil frakte 378 gjester i 189 rom og reise til de fjerneste og vakreste stedene på planeten.

Hver vikingpris inkluderer Nordic Balcony Statum eller pakke, nesten alle strandutflukter, all mat innenlands og alle havneavgifter og offentlige avgifter.

I likhet med vikingenes cruise vil gjestene nyte en rekke fasiliteter som en del av prisen, inkludert øl og vin til lunsj og middag; Premium måltidsbestilling; Foredrag; WiFi; Selvbetjent vaskeri; Tilgang til The Nordic Spa; Og 24 timers romservice.

Som en del av prisen vil gjestene i Viking Expeditions også motta charterfly til vanskelige steder for å bruke spesialutstyr fra Viking Expedition for land- og sjøutflukter. Under polarreisen får gjestene sitt eget Viking Expedition Kit, som inneholder alt du trenger for å være komfortabel – samt en Viking Expeditions -jakke.

Skipene vil ha to ubåter, hver med seks passasjerer. De vil være inkludert i prisen. Dette er i tillegg til de RIB-solide oppblåsbare båtene som ble lansert fra hangaren.

Auditorium Theatre vil være en annen unik funksjon på cruiseskip. Noen ganger brukes det som et tradisjonelt teater- og filmrom.

I løpet av dagen gir skjermen og skyggene en varm, koselig seeropplevelse for å få den fantastiske naturen rundt deg.

Viking vil ha et spa med et vannterapibasseng og et fotstempel.

Viking cruiseskip til Antarktis vil kjøre fra 12. januar 2022 til slutten av februar, november og desember 2022.

Turer til Arktis vil finne sted i august og september 2022.

Cruise går til de store innsjøene i slutten av våren og sommermånedene.

Disse skipene tilbyr en rekke unike enveisruter fra Rio til Barbados, fra Irland til Norge og fra Barbados til New York City.

For mer informasjon om Viking cruiseskip, besøk Viking.com.