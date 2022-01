Hvorfor 5G kan forstyrre flytrafikken

Representanter for industrien ber om en stans i utrullingen av den nye 5G trådløse tjenesten på mange flyplasser.

I slutten av desember advarte store amerikanske transportører om mulige konsekvenser av de nye 5G-frekvensene. Ifølge amerikanske flyselskaper kan dette føre til at rundt 4 % av daglige flyvninger kanselleres. Så de ber om å utsette distribusjonen av 5G.

Mandag 3. januar nådde bransjerepresentanter, som truet med å saksøke AT&T og Verizon, en foreløpig avtale. Utrullingen av de nye 5G-frekvensene er planlagt å starte i begynnelsen av måneden frem til 19. januar.

5G, en fare for luftfarten?

AT&T og Verizon planlegger å rulle ut nye 5G-frekvenser i “C-båndet” 5. januar. Til dette formålet planlegger de å bruke frekvensene godkjent av Federal Communications Commission i 2020. Bånd C tilsvarer faste satellitttjenester (FSS). Den representerer en del av det elektromagnetiske spekteret definert av frekvenser fra 3,4 til 4,2 GHz i mottak og 5,725 og 7,075 GHz i overføring.

På samme måte reagerte representanter for luftfartsindustrien og den amerikanske luftfartsmyndigheten (FAA). De sier de er bekymret for den potensielle forstyrrelsen av det trådløse 5G-spekteret med sensitive elektroniske komponenter på fly. Bransjegruppen American Airlines har lansert en begjæring om ny publiseringsfrist.

1/2 million flyavganger potensielt forstyrret

Konkret vurderer FAA cellulære basestasjoner som genererer 5G-signaler nær flyplasser som kan skade radiohøydemålere brukt av piloter. Faktisk spiller radiohøydemålere en viktig rolle for å tillate fly å fly i full sikkerhet. De gjør det mulig å beregne høyden, som er viktig informasjon for piloter, spesielt ved dårlig sikt.

I følge Federal Aviation Administration kan 5G derfor forstyrre opptil 500 000 flyvninger årlig på grunn av forstyrrelser. Ved dårlig vær vil flyreiser til flyplasser som ligger i nærheten av 5G-mobiltårn bli kansellert eller omdirigert. 5G opererer nemlig med en frekvens på 3,5 GHz. På den annen side opererer radiohøydemålere ved frekvenser fra 4,2 til 4,4 GHz.

Den trådløse industrien går tilbake

“Flyindustriens alarmerende påstander basert på fullstendig diskriminerende informasjon og forsettlig forvrengning av faktasa Nick Ludlum, fra den trådløse industrigruppen CTIA.

I møte med bekymringer understreket representanter for mobiltelefonindustrien at teknologien ikke utgjør noen fare. CTIA hevder at band C (5G) allerede er distribuert i nesten førti land rundt om i verden. Ifølge gruppen vil den operere trygt og uten å forårsake skadelig forstyrrelse av flyoperasjoner. Avslutningsvis sa gruppen at FCC har “Jeg sjekket og avviste disse påstandene for nesten to år siden etter en grundig undersøkelse.» Og at bransjen vil fortsette å lansere 5G-tjeneste 5. januar.

I november ba AT&T og Verizon om å utsette den kommersielle lanseringen av C-band trådløs tjeneste i én måned, det vil si til 5. januar.