Hvorfor ankomsten av Chrome 100 og Firefox 100 ryster Internett

[EN VIDÉO] Den første datamaskinfeilen i historien Datafeil er like gamle som selve datamaskinen. Den første feilen i historien går tilbake til … 1947. Siden den gang har funksjonsfeil på enhetene våre vært vanlig, og noen har hatt katastrofale konsekvenser.

Oppdateres nesten månedlig firefox Y Chrome snart skal han feire 100Y versjon. For øyeblikket er Firefox på 97Y versjon, mens Chrome allerede har passert milepælen på 98Y versjon. Noe som betyr at med dagens takt, til våren, vil begge blåse ut sine 100 lys. Bortsett fra eventuelle tilbakeslag, er den planlagt til 29. mars for Chrome og 3. mai for firefox.

Det vil imidlertid ikke nødvendigvis være en fest for enkelte nettstedsutgivere… Faktisk, datamaskin pip rapporterer at Mozilla allerede har forutsett denne endringen til versjon 100, og problemet er at noen av de mest populære sidene ikke fungerer lenger! Og spesielt siden våre kolleger rapporterer at Yahoo! den vises ikke lenger, det samme er Eurosport og Slack-spilleren. I stedet vises en feilmelding som forklarer at nettleseren som brukes ikke er kompatibel med nettstedet. Den komplette listen over insekter Er tilgjengelig i denne siden.

Et tresifret problem

Årsaken til denne hikken sammenlignet med den år 2000 feil ? Dette tresifrede tallet: 100. Faktisk, når du går inn på et nettsted med en nettleser, fra en datamaskinnettbrett eller mobil, må serveren identifisere den for å vise nettstedet riktig. dette er funksjonen bruker agent (Australia). Oppdager nettleserredigereren (Mozilla, Safari, Opera…), dens gjengivelsesmotor (Apple Web Kit, Gekko) og derfor versjonen.

Avhengig av nettleserens «identitetskort» returnerer serveren den best egnede versjonen av nettsiden. Hvis du for eksempel surfer fra en mobilenhet, vil serveren vise en mobiloptimalisert versjon og ikke en miniatyrbildeversjon av mobilversjonen. datamaskin. Problemet er at denne funksjonen ikke er laget for tresifrede tall.

Den var forresten ikke opprinnelig designet for tosifrede tall heller, og da nettlesere først traff versjon 10 for litt over 12 år siden, var det mange problemer det hadde blitt oppdaget og raskt rettet. hjemme hos[person] firefoxSom med Chrome, forventer vi problemet og omfattende testing pågår; på siden av Google, sørger vi for at de fleste feilene er rettet. Men siden det er noen igjen, er det nødvendig å finne en ustoppelig parade.

To parader planlagt

Så utviklere av alle nettlesere har en plan B som Mozzilla skriver på bloggen din. I Chrome innebærer det å legge til et flagg for å sette versjonen til 99 og rapportere det faktiske hovedversjonsnummeret i den såkalte «minor»-delen av strengen. bruker agent. Praktisk talt ville det vært versjon 99.100, som venter på å finne en permanent løsning.

På Firefox-siden er strategien annerledes ettersom du kan fikse, på et øyeblikk, siden som ikke vises. I utgangspunktet, når serveren ikke klarer å gjengi med versjon 100, bytter gjengiveren automatisk til versjon 99.

Og Edge i alt dette? som nettleseren Microsoft er basert på Chromium, den samme motoren som brukes i Chromedu vil også bli påvirket av denne feilen, og med mindre den er fikset innen da kan du oppgradere til versjon 99.100 for å unngå problemer.