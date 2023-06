Hvorfor Apple fortsatt selger iPhone 12

Apple ønsker å tilfredsstille hele spekteret av forbrukere. Finn ut hvorfor Cupertino-selskapet fortsetter å selge iPhone 12.

Til tross for ankomsten av nye modeller som iPhone 13 og iPhone 14, fortsetter Apple å selge iPhone 12, som er nesten tre år gammel. Du lurer på hvorfor. Svaret er enkelt: The Utgave.

De Utgave En flott forretningsstrategi som ble populær på 70-tallet. Apple har brukt det i årevis for å øke salget og tilfredsstille alle typer kunder. Hvordan virker det? Apple bygger et basisprodukt og slipper det deretter i forskjellige versjoner til forskjellige priser.

En velsmurt strategi

Ta eksemplet med iPad. Da den ble utgitt, var det en modell med 5 GB lagringsplass og en annen med det dobbelte for 150 € ekstra. To versjoner, to priser. På denne måten kan Apple tiltrekke seg kunder som ønsker å bruke mer, samtidig som de tilbyr et billigere alternativ for de som har et stramt budsjett.

Det samme prinsippet gjelder for iPhone. Modeller som iPhone 14 varierer fra €1019 til €1409, og Apple vet at det er en markedsandel for rimelige smarttelefoner. Det er her iPhone SE kommer inn. For bare $559 kan du få en iOS-opplevelse til halve prisen av iPhone 14. Visst, noen komponenter kan føles litt utdaterte, men det er et godt valg for de som vil ha en iPhone uten å tære på. Bank.

Noe for ethvert budsjett

For de med et budsjett over $559, tilbyr Apple iPhone 12. For $809 får du en større uendelig skjerm, FaceID ansiktsgjenkjenning og mer. Det er et flott alternativ til iPhone 14 uten å måtte betale topp dollar.

Ved å fortsette å selge eldre flaggskipmodeller klarer Apple å nå et bredere publikum og øke inntektene. Produksjonskostnadene faller over tid, noe som gjør at Apple kan senke prisene på eldre modeller samtidig som de tilbyr flere alternativer for alle budsjetter.

Så enten du er klar til å investere i den nyeste avanserte modellen eller ser etter et rimeligere alternativ, har Apple dekket deg. Takk UtgaveDe har funnet ut nøkkelen til å slå alle budsjetter og gi deg iOS-opplevelsen du fortjener uten å tømme banken.

