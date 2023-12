Hvorfor biter vi negler?

Vi kjenner alle noen som har den irriterende vanen å bite negler… Denne dårlige vanen, mange ganger Knyttet til stress utvikler det seg vanligvis i ungdomsårene. Faktisk, 45 % av ungdommene biter negler, sammenlignet med 10 % av den totale befolkningen.

Ekte OCD (obsessiv-kompulsiv lidelse), denne vanen kan ende opp med å forårsake varig skade på neglene og fingrene til pasientene: den svekkede neglen knekker og fingertuppene, uten beskyttelse, blir tykke og grove.

Utover det helsemessige og estetiske utseendet til hendene våre, er disse også tennene som er berørt : med makt, Onykofagi kan gi mikrotraumer i emaljen, noe som svekker tannen på lang sikt.. Risikoen for virus- eller bakterieinfeksjoner. i munnen øker også på grunn av lesjonene i den bitte fingeren.

For å unngå alle disse små ulempene kan metoder som f.eks påfør falske negler laget av harpiks eller bittert smakende lakk De eksisterer, men er ikke alltid effektive mot den overdrevne appetitten til visse neglebitere. Onychophages finner alltid en løsning: lakken ender opp med å flasse av og forsvinne, mens falske negler kan rives av eller falle av etter flere kontakter med vann.

En annen enkel og progressiv metode har imidlertid vist seg effektiv. Testet av visse hudleger består den av påfør et fornybart lim på en negl i et år. Denne teknikken gjør at den beskyttede neglen kan gjenoppbygges. Året etter vil plaster bli plassert på andrefingeren… og så videre. Resultatene vil imidlertid avhenge av pasientens utholdenhet i å fortsette behandlingen over lang tid.