Hvorfor ble Apple Watches forbudt i USA?

«Etter grundige konsultasjoner,» kunngjorde handelsrepresentant Katherine Tai tirsdag i en pressemelding at handelsrepresentanten «har bestemt seg for ikke å motsette seg ITCs beslutning, som blir endelig 26. desember 2023.»

De bemerket at den internasjonale handelskommisjonen fant at Apple «krenket to patenter holdt av Masimo Corporation og Cercacor Laboratories.»

Den amerikanske regjeringen hadde seksti dager fra ITCs beslutning om å protestere, noe den sjelden gjør.

Den 18. desember kunngjorde Apple stans av salget av Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra 2 i USA, for å «respektere avgjørelsen hvis den blir bekreftet», ifølge hva en talsmann for gruppen forklarte til Agence Frankrike-pressen. .

Den har ikke lenger vært tilgjengelig siden 21. desember på nettsiden og siden 24. desember i butikkene.

Men gruppen mente da at det amerikanske organet tok feil og at dets avgjørelse burde oppheves, og sa at de var forberedt på å søke det i retten.

«Vi tar alle nødvendige tiltak slik at vi kan tilby Apple Watch Series 9 og Apple Watch Ultra 2 til kunder i USA så raskt som mulig,» sa gigantselskapet tirsdag, og gjentok sin «dype uenighet» med avgjørelsen fra amerikanske myndigheter.

Masimo hadde kontaktet ITC i 2021 angående Apple Watch 6, en modell på salg i 2020 med funksjonen å måle oksygenmetning i blodet, kopiere en av dens patenterte teknologier, ifølge selskapet for medisinsk utstyr.

Selskapet fikk grønt lys fra amerikanske regulatorer i november til å selge sitt håndleddsslitte produkt på resept eller reseptfritt.

«Beslutningen om å ekskludere visse Apple Watch-modeller produsert i utlandet beviser at selv det mektigste selskapet i verden må respektere lovgivning som beskytter immaterielle rettigheter,» sa en talsperson for Masimo 18. desember, etter Apples kunngjøring.

På sin side lanserte Apple to rettslige handlinger på slutten av 2022 for manglende overholdelse av patenter mot Masimo, og anklaget det for å kopiere sin tilkoblede klokketeknologi.

Cupertino-gruppen anklaget i slutten av oktober i fjor, og sa: «Masimo forsøkte feilaktig å bruke International Trade Center for å hindre millioner av amerikanske forbrukere fra å få tilgang til et potensielt livreddende produkt, mens han gjorde plass til sin egen klokke som etterligner Apple Watch .»