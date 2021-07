Hvorfor ble Mohamed Salah sint på trening da en advarsel ble sendt til Liverpool-rivaler

Jurgen Klopps fest har fullført den første uken med forberedelser til en ny kampanje i utlandet, og laget dro til Østerrike søndag kveld for en vakker leir for den kommende måneden.

Som de fleste klubber, Liverpool Fans har fått klipp og videoer av alt som skjer inne, med utsikt over en av Globes kompatible leirer.

Imidlertid har eagle-eyed seere funnet en reaksjon fra stjernemannen Mohammed Salah Dette har vekket appetitten til supporterne før den nye kampanjen.

I en av treningskampene ble det utgitt en video av Joel Madip som scoret et fantastisk, Lionel Messi-SQ solo mål.

En misfornøyd Salah var ikke glad for å akseptere målet sitt, og selv om det ikke var annet enn en øvelse, tok han tak i pipen sin i et fortvilet glimt.

Reds-fansen la raskt merke til egypterens korte sinte reaksjon – de hyllet humøret og viljen til å vinne, det var en grunn til at han ble en så vellykket skikkelse på Anfield.

I forrige sesong, på den siste dagen i kampanjen, gikk Klopps side videre til tredjeplass Chelsea, i en sesong der de noterte seg seks sammenhengende hjemmetap i Premier League på Reds ‘129 for første gang på rad. Årlig historie.

Noe av det litt positive med kampanjen var at den ble spilt bak lukkede dører, med Salahs form over 30 mål i alle konkurranser.

Å akkumulere 31 mål på begge sider er en fantastisk prestasjon. Men det er verdt å merke seg at et aktivt team som ikke løses av vedvarende skader, kan utvikle det nivået.

Salahs tidligere lagkamerater Roberto Firmino og Sadio Mane la opp en tøff kampanje da paret klarte bare 27 mål i alle konkurranser, og fremhevet ytterligere egypternes dyktighet.

Da han går inn i sitt femte år på Anfield fremover, er det fortsatt en følelse av at de utenfor Liverpool-boblen ikke forstår hvor smart Salah er.

Den fem sekunders Twitter-videoen er ikke ment å endre Salahs syn på innenlandske rivaler – men det kan være en advarsel om hva Salah kunne skape i den kommende kampanjen.

Engasjementet og motivasjonen til Liverpools nr. 11 blir oppsummert av hans ønske om å komme tilbake til Premier League innen tre år etter at han ble sparket av Jose Mourinho og Chelsea.

Det tok Salah mindre enn 12 måneder å slå en Premier League-rekord for flest mål (31) på 38 sesonger. Hans første kampanje på Anfield inkluderte hans tre priser for årets spiller, PFA Player of the Season-prisen og Liverpools Player of the Year-prisen.

Selv i sommermånedene er det ikke tid til å kutte Salah i Pep Legends, ettersom han allerede har hugget seg inn i en Anfield-tradisjon. Dagbokoppføring 29-åringen passer perfekt til stemningen.

Reds-treneren husket: “Jeg hørte også en historie der Moe og Harvey Elliott satt i hverandres spisestue. Harvey hadde litt brød og litt frukt på tallerkenen, og Moe spurte hvor mange brødbiter han allerede hadde den dagen.

“Noen Harvey sa, ‘Moe ba ham bare spise frukt!’ Harvey sa til meg: ‘Jeg lærer alltid av dem!’ Vi har mange spillere som hjelper både store og små – du føler integrasjonen av talent i denne leiren, og jeg elsker det. “

Igjen vil Salah være klar for handling når den nye kampanjen begynner. Premier League og Europa så bedre ut.

