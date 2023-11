Hvorfor ble tusenvis av Starbucks-ansatte kalt til «mytteri» på en stor kampanjedag? | verden

Målet er å tilby en gjenbrukbar rød kopp til enhver kunde som kjøper en drikke Starbucks lager til høytiden, basert på for eksempel gresskar, kanel eller krydder. Det resulterer generelt i ekstra aktivitet for ansatte fordi det forbedrer tilstedeværelsen.

Han sa i en uttalelse utgitt midt på dagen at «tusenvis av ansatte har forlatt jobbene sine» i mer enn 200 amerikanske byer for å kreve forhandlinger med administrasjonen, spesielt angående ansattespørsmål. Starbucks har omtrent 10 000 kaffebarer i USA.

Han la til: «Til tross for den verbale eskaleringen og gjentatte demonstrasjoner som krever å oppnå en tariffavtale, gikk ikke Arbeiderforbundet med på å holde et møte for å fremme forhandlingene i en periode på fire måneder,» og understreket at 20 % av overskuddet i regnskapsåret 2023 ble bevilget til å øke lønningene. Opplæring og nytt utstyr.