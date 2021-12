Hvorfor blir ikke “vi er ikke duer”-forfattere betraktet som kontaktsaker?

Koronavirusinfeksjonen forstyrrer nok en gang TV-programmer. Dette er filmingen av “Grand Cactus”-tellingen, som skulle sendes torsdag kveld, denne torsdag kveld, som ikke fant sted på grunn av kontaktsøksmål i gruppen, som tvang RTBF til å sende julens beste denne 16. desember. . Planlagt til neste uke. Avgjørelsen ble tatt etter at to teammedlemmer kontaktet regjeringspositive Alex Wisorek.







Et annet prosjekt led, “Vi er ikke duer”, hvis leder Benjamin Marchell er uvel. Hvis RTBF i utgangspunktet hadde bekreftet at han ikke hadde regjeringen, ville det i dag blitt avslørt at journalisten var smittet av koronaviruset. Han er dermed erstattet av Thibaut Roland.

Hvis vi først lurer på hva Benjamin Marachel egentlig prøvde å dekke over ved å være syk (mens Kovit er en skammelig sykdom, allerede rammet av to millioner belgiere), dukker et annet spørsmål opp. Bose: Hva med de andre teammedlemmene, og hvem sender fortsatt? Gruppen “Vi er ikke duer” ble ikke ansett som et tilfelle av nærkontakt fordi vi ble fortalt at avstand ble respektert under skytingen og at de alle hadde på seg masker under all skyting og opptak. I utgangspunktet var de begrensende bevegelsene godt brukt. Håper dette dårlige viruset ikke spiller i SportSport lenger …