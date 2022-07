Hvorfor bør du raskt oppdatere Google Chrome på datamaskinene dine

Google har gitt ut en oppdatering for sin Chrome-nettleser. Dette er det fjerde nulldagssårbarheten i nettleseren siden begynnelsen av året.

I Chrome blir en null-dagers WebRTC-feil aktivt utnyttet. Dette setter enheter og deres data i fare. Hvis den koden kjøres under et angrep, lar den en hacker få tilgang til private data, krasje nettleseren, kjøre kode eller omgå sikkerhetstiltak.

Merk at WebRTC-protokollen er et programmeringsgrensesnitt som tillater filoverføring og tale- eller videokommunikasjon. Den er integrert i de fleste nettlesere. Ved en lekkasje vil brukerens IP-adresse bli avslørt. Her er trusselen kodenavnet CVE-2022-2294.

Som svar ga Google ut en ny nødsikkerhetsoppdatering. Den består av å reagere på et sikkerhetsproblem med kodenavnet CVE-2022-2294. Den aktuelle feilen er en null-dagers sårbarhet. Med andre ord, dette er feil som utnyttes av angripere før en reparasjon er tilgjengelig.

Derfor kan hackere utnytte feilen Google blogginnlegg, som allerede er tilfelle. «Patching» er den midlertidige modifikasjonen av et program eller programvare for å fikse en feil mens du venter på neste versjon.

For øyeblikket har Google Project Zero-teamet allerede identifisert 18 zero-day-feil innen 2022. Google Chrome versjon 103.0.5060.114 er allerede tilgjengelig over hele verden. Bare noen få dager for de som ikke har fått det ennå. For å sjekke tilgjengelighet, klikk på de tre små prikkene i øvre høyre hjørne av nettleseren. Deretter må du gå til «Hjelp» og «Om Google Chrome». Legg merke til at i tillegg til å fikse denne nulldagersfeilen, støtter den nye Chrome-oppdateringen også tre andre mer betydelige.

