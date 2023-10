Hvorfor bør du unngå å sende talemeldinger?

Av Lauren Sokiasian

Hvis talemeldinger var veldig populære for ikke så lenge siden, ser det i dag ut til at de ikke blir oppfattet godt.

Når det gjelder å kommunisere med andre, må visse regler respekteres. Kan du sende SMS, ringe eller WhatsApp hvem som helst? Ifølge Washington Post, ikke i det hele tatt. Når det gjelder talemeldinger, ville det være svært misfornøyd å sende dem.

Talemeldinger: hvorfor bør vi unngå dem?

Ifølge amerikanske medier skal du rett og slett aldri sende talemeldinger. «Ikke legg igjen en telefonsvarer. Alle kritiserer millennials for å være «meg»-generasjonen og kreve alle rettighetene. Jeg tror de er utrolig praktiske. For dem, hvis en talepost ikke er riktig for dem – som det ikke er mesteparten av tiden – og det er mer… praktisk å formidle den samme informasjonen, ville de valgt denne metoden,» sa Jane Buckingham, NPR-trendanalytiker.

Faktisk er en talemelding ikke praktisk fordi den ikke er lett å høre under alle omstendigheter. Ofte er en skriftlig melding mer praktisk for å formidle informasjon.

En annen regel er ifølge media å advare personen før man kontakter ham. Mange mennesker kontrollerer faktisk samtalene sine. Det er best å planlegge samtalen eller advarselen på forhånd.