Hvorfor den britiske øygruppen Orknøyene ønsker å bli med i Norge

Orknøyene drømmer om Skandinavia. Lederen for den skotske øygruppen, James Stocken, har fremmet et forslag i lokalstyret, som skal debatteres tirsdag, som sier at det er på tide at disse øyene i Nord-England frigjør seg fra den britiske kronen. Nærmer seg Norge.

En skjærgård med 67 øyer og holmer (bare seksten er bebodd), men likevel femten kilometer nordøst for den skotske kysten (og ca. 300 utenfor norskekysten). Men rundt 20 000 mennesker som bor i dette veldig ville området klager over at de har blitt neglisjert av London og Edinburgh.

Historisk norsk

Så hvilken bedre måte å endre suverenitet enn å kalle på historien? «Vi har vært en del av det nordiske riket lenger enn vi har vært en del av Storbritannia,» husket James Stocken på BBCs eteren. Øygruppen ble kontrollert av kongen av Norge til 1472, da den returnerte til Skottland sammen med Shetlandsøyene, og utgjorde en del av medgiften hans etter å ha giftet datteren sin med den skotske kongen.

«På gaten i Orknøyene kommer folk bort til meg og sier: Når vil medgiften bli returnert? Når skal vi tilbake til Norge? sier James Stocken.

Økonomisk mulighet?

Ifølge James Stocken er det «en enorm forbindelse og en dyp kulturell forbindelse». Han mener de britiske og skotske myndighetene (som sliter med å organisere en uavhengighetsavstemning) har forlatt Orknøyene når det gjelder finansiering. Å flytte bort fra London ville etter hans syn muliggjøre bedre bruk av Orknøyenes økonomiske eiendeler, spesielt turisme og energi.

I tillegg til den tilsynelatende mer kompliserte «Northern Links»-studien, anser forslaget som er fremmet i lokalstyret – som en reserveløsning – Isles of Man for å bli et «Crown Dependency» som Guernsey eller Jersey. Ikke en del av Storbritannia, men under den britiske kronens suverenitet. READ Norsk strandhåndballag bøtelagt for å ha på seg shorts over bikini shorts

Hvordan reagerer London?