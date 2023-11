hvorfor denne programvaren er viktig for å beskytte dine nettkjøp

Når ferien nærmer seg slutten av året, må du garantert handle mye. Og hvis du er som folk flest nå, er det sikkert at de fleste av disse kjøpene vil bli gjort online. Denne praksisen er imidlertid ikke uten risiko. Faktisk, på Internett blir dine personlige data eksponert, inkludert bankopplysningene dine.

Derfor er det viktig å beskytte dem for å unngå å bli et offer for piratkopiering. Men vær trygg på at prosessen er veldig enkel: du trenger bare å bruke en VPN. Og i dette området er det beste du kan finne NordVPN, som vi presenterer nedenfor.

Det siste innen online sikkerhet levert av NordVPN

Hvorfor velge NordVPN for å beskytte nettkjøpene dine? Av mange grunner. Den første er at denne editoren beskytter forbindelsen din på flere nivåer. På den ene siden oppretter den en VPN-tunnel rundt tilkoblingen din, og beskytter dataene der. På den annen side kamuflerer den IP-adressen din fullstendig, som også avslører mye personlig informasjon.

Denne fullstendig anonyme surfingen vil forhindre deg i å bli utsatt for hacking, spionasje eller til og med tyveri. Men NordVPN går lenger. En annen grunn til at du bør velge det for din nettsikkerhet (spesielt for dine kjøp) er at det tilbyr mange avanserte alternativer. Vi kan for eksempel nevne Kill Switch, Double VPN eller til og med leverandørens egen anti-trusselbeskyttelse.

Tredje gyldig grunn: NordVPN er 100 % No-Log. Dette betyr at den ikke lagrer noen informasjon om deg eller din nettaktivitet, noe som sikrer større personvern. Og for tiden lanserer NordVPN en forhåndsvisning av sitt spesielle Black Friday-tilbud. Dette inkluderer en reduksjon på 63 % og 3 måneder gratis på 2-års planen. Derfor kan du abonnere i 27 måneder til en fortrinnsrett på €80,73, tilsvarende bare €2,99 per måned.

Beskytt kjøpene dine med NordVPN

Alt dette uten noen teknisk manipulasjon.

Hvis du aldri har brukt en VPN, kan du være nølende med å bruke slik programvare. Men ikke bekymre deg for dette: NordVPN er veldig enkelt å manipulere. For å installere den må du bare laste den ned fra den offisielle nettsiden eller fra din vanlige applikasjonsbutikk. Da vil du kunne identifisere deg og bruke den uten opphold.

Ved å klikke på ønsket server eller alternativet «Hurtig tilkobling» aktiveres verktøyet. Nå er du beskyttet og alt du trenger å gjøre er å surfe som vanlig, og la VPN kjøre i bakgrunnen. Oppsettet er også enkelt og tilgjengelig, og NordVPN gir deg maksimal fleksibilitet.

Programvaren kan installeres på datamaskiner (Windows, macOS, Linux), men også på smarttelefoner og nettbrett (iOS, Android). NordVPN har til og med kompatibilitet med store Smart TV-er og populære tilkoblede bokser. Den passer også på ruteren. I tillegg gir et abonnement hos denne leverandøren deg tilgang til 6 samtidige tilkoblinger, samt 24/7 teknisk støtte. Så du kan prøve det uten frykt

Prøv NordVPN

Med optimal navigasjonsfrihet som en ekstra fordel

Hvis du noen gang har sett på VPN-er, har du kanskje oppdaget at mange internettbrukere bruker dem for å få tilgang til nytt innhold. Og dette er også innen rekkevidde med NordVPN. Leverandøren har mer enn 5800 servere over hele verden. Disse dekker totalt 60 land, for å gi deg maksimalt valg.

Men hvordan fungerer det egentlig? Ved å la deg koble til alle disse territoriene, lar NordVPN deg faktisk endre IP-adressen din. Derfor vil du kunne endre din oppfattede plassering på nettet, siden det er IP-en din som gir den bort. Du vil ha forstått resten: ved å endre din virtuelle plassering vil du kunne lure geolokaliseringssystemene til målinnholdet og låse opp tredjepartsprogrammer.

Dette fungerer spesielt med Netflix, men også med de viktigste IPTV-kanalene (de beste VPN-ene for IPTV), samt for blant annet spill- eller nettsideservere. For økt effektivitet har NordVPN til og med høyhastighets, obfuskerte servere, samt ubegrenset båndbredde.

Og alt dette er inkludert i forlagets nåværende tilbud. Husk at NordVPN er foran Black Friday, med 63 % reduksjon og 3 måneder tilbudt på 2-års abonnementet. Derfor kan du abonner for €80,73 i 27 måneder (€2,99 per måned) og nyt en 30-dagers pengene-tilbake-garanti.

Benytt deg av NordVPN-tilbudet