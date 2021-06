Hvorfor drar nordmenn med sine naboer?

Nye tall Nasjonal voldgiftstjeneste, Eller konfliktrådet, som er ansvarlig for å behandle spørsmål mellom naboer i Norge, og flere og flere naboer hevder at de kommer i konflikt med hverandre.

I 2020 håndterte voldgiftstjenesten mer enn 200 lokale uenigheter enn året før. I alt håndterte meglingstjenester 887 saker mellom naboene i fjor.

– Nordmenn har ingen grenser for hva vi kan krangle med naboene våre, sa Mona Hammerfeld, sjef for den nasjonale voldgiftsservicen på Nordland, til statskringkasteren. N.R.K..

Hammerfed sa til kringkasteren at noen saker ender som straffesaker på grunn av utgangen mellom naboer som ender i fysisk konflikt.

Han la til at årsaken til at nordmenn ofte drar med sine naboer, er fordi de mener de blir skadet for lett.

Vi vil se på noen vanlige problemer som irriterer naboer i Norge, slik at du kan unngå å bli husmor ved siden av, spesielt hvorfor nordmenn ikke alltid kommer overens med sine naboer spesielt.

I mellomtiden kan du sjekke ut vår enkle guide for å hjelpe deg med å holde deg i de gode bøkene ved siden av.

Les mer: Hvordan behandle deg selv Neste dør I Norge

Hvorfor drar naboer fra Norge?

Så hvorfor krangler naboer med hverandre?

“Typiske tilfeller er trær som henger i nabolandet, blader som faller i nabohagen eller trær som dekker nabohagen i skyggen,” sa Hammerfeld NRK..

Andre kjente konfliktkilder er feststøy, trampolinestøy, røyking på balkongen, røyk fra grilling, parkering og søppelkasser.

Alt er veldig vanlig, kan du si, men noen av problemene er helt klart norske.

For eksempel sa Hammerfeld til NRK at Konfliktrådet var involvert i saker der andre naboer klaget over at fisken hadde tørket opp mot deres eiendom.

Skandinaviske problemer inkluderer støy fra traktorer, hunder som angriper husdyr og gresspisende dyr på den andre siden av gjerdet.

Er nordmenn dårlige naboer?

Hammerfeld mener nordmenn skaper dårlige naboer fordi de tror de har rett til å gjøre som de vil med eiendommen sin.

Vi har en veldig sterk oppfatning om “mine” og eierskap. Folk tror de kan gjøre eiendommen sin slik de vil være, uavhengig av nabo, sa Hammerfjet.

Heimerfezelt er ikke alene om å tro at nordmennene skaper spesielt kampende naboer; Hans syn støttes av Hans Nordel, professor i atferdsmedisin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

“Det ble ganske enkelt vår oppmerksomhet da. I Norge bor vi i byer og landsbyer med store mengder plass; Vi eier stort sett hus og eiendommer, sier Nordal til NRK.

“Dette skiller oss fra andre europeiske land. Når vi ser på Europa, bor de fleste i nærheten og er mer tolerante for kortsynthet,” la Nordal til.

Manglende kommunikasjon er en annen grunn til at naboer i Norge er usynlige, og det er derfor mekling ofte brukes for å løse tvister mellom naboer, sier Hammerfeld.

“Målet vårt er ikke at naboer skal være bestevenner, men i det minste å hilse på hverandre på hekken,” sa han.