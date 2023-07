Hvorfor du bør avinstallere disse Chrome-utvidelsene ASAP

Kaspersky-rapporten advarer mot skadelig programvare i Google Chrome Forskere har dermed identifisert mer enn tretti utvidelser som bærer ondsinnet nyttelast.

Vær oppmerksom på utvidelsene du laster ned. Nettsikkerhetsfirmaet Kaspersky slapp nylig Ny rapport Advarsel på Chrome Nettmarked. Faktisk har selskapets forskere identifisert færre enn tretti ondsinnede utvidelser. Den samler til sammen over 87 millioner nedlastinger.

Eksperter la merke til problemet ved å analysere en utvidelse kalt PDF Toolbox. Selv om PDF-verktøykassen var veldig nyttig på sitt felt, hadde den en skjult funksjon som gjorde det mulig for den å laste vilkårlig kode inn på sider besøkt av brukeren.

34 Skadelige utvidelser

Kaspersky gravde litt lenger og oppdaget at 34 utvidelser var direkte koblet til en enkelt server. Blant dem er noen veldig populære som «Autoskip for YouTube» som har samlet mer enn 9 millioner nedlastinger. Ikke overraskende siden alle disse berørte utvidelsene har vært i Chrome Nettmarked siden 2021.

Til tross for advarsler fra noen brukere, har moderatorer ennå ikke grepet inn. Heldigvis tvang utgivelsen av disse nye resultatene Google til å svare umiddelbart. Med andre ord, giganten har feid Chrome Nettmarked for å fjerne potensielt farlige utvidelser.

Som alltid er det brukerens ansvar å fjerne problematiske gjenstander de har installert selv. Liste over utvidelser nedenfor:

Autohopp for YouTube

SoundBoost

Krystall Adblock

BriskVPN

Utklippstavleassistent

Maxi Refresher

Rask oversettelse

EasyView Reader-visning

PDF-verktøykasse

Epsilon annonseblokkering

Håndverkspekere

Alfablocker er en annonseblokkering

Zoom også inn

Grunnleggende bildenedlasting

Klikkaktige morsomme markører

Markør – En tilpasset markør

Fantastisk mørk modus

Max Color Changer for YouTube

Fantastisk automatisk oppdatering

Venus Adblock

Adblock Dragon

Les Leser-modus

Volum vanvidd

Bildenedlastingssenter

Skrifttilpasning

Enkelt angre lukkede faner

Skjermopptaker

OneCleaner

Gjenta

Leap Video Downloader

Trykk på Image Downloader

Qspeed videohastighetskontroller

Hypervolum

Lys er bilde-i-bilde

Beskytt deg selv mot ondsinnede utvidelser

Nettleserutvidelser forårsaker vanligvis mange problemer. Den første er tilgangsnivået til brukerdata. Det er klart at de fleste utvidelser krever ditt samtykke for å lese og endre dataene dine på nettsteder. De vet med andre ord hvilke sider du besøker og hva du gjør der.

Når det gjelder det andre problemet, er det den lave bevisstheten til internettbrukere. Uten å bekymre seg for de mulige konsekvensene, installerer mange utvidelser på enheten sin i massevis. Imidlertid kan skadelige utvidelser skape kaos.

I tillegg til å samle inn og videreselge data, kan den brukes til å stjele legitimasjon, legge inn annonser på nettsider eller endre lenker i søkeresultater.

For å beskytte deg selv minner Kaspersky deg på noen sikkerhetstips. Først, unngå å installere for mange utvidelser. Bla gjennom kommentarene, dette vil hjelpe deg å unngå å gå i en felle. Til slutt, husk å rengjøre den med jevne mellomrom for å fjerne noen ubrukte extensions. Enkle, men effektive råd.

_

Følg Keiko Facebook, Nettverkslys Gå aldri glipp av nyheter, tester og tips med Instagram.