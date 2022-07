Hvorfor du ikke bør forelske deg i den nye «Hey WhatsApp»-appen

Hey WhatsApp er en applikasjon som tar sikte på å legge til nye funksjoner i meldingsprogramvare. Den aktuelle applikasjonen kan lastes ned fra ulike butikker. Men pass på, for så snart den er installert, overtar den dataene dine…

Trusselen ble rapportert i en Twitter-tråd av Will Cathcart, lederen for WhatsApp. Han skriver at nedlasting av en falsk WhatsApp-app eller en modifisert versjon kan tillate ondsinnede aktører å omgå WhatsApps personvern og sikkerhet. Og derfor stjele brukerdata.

Men hvorfor blir noen fristet av disse modifiserte versjonene av appen? Rett og slett fordi de lover nye funksjoner og virker harmløse.

WhatsApp har allerede begynt å samarbeide med Google for å bekjempe denne bølgen av angrep. Videre er Google Play Protect allerede i stand til å oppdage og deaktivere disse appene. Og dette, selv etter installasjonen.

Det er tydelig at Will Cathcart indikerte at han multipliserer innsatsen for å oppdage og blokkere denne typen applikasjoner i det lange løp. Skrive, «Vi tar også håndhevelsestiltak mot HeyMods for å forhindre fremtidig skade, og vil utforske nye juridiske alternativer for å holde HeyMods og andre som dem ansvarlige.» rapportere til media Sitronpresse.

Lederen insisterer på at den beste måten å beskytte deg selv på er å bare bruke applikasjonene som tilbys i offisielle butikker eller laste ned .apk-filen direkte fra meldingstjenestens side. Vær oppmerksom på at en APK-fil inneholder alle filene som kreves for å installere en app på Android.

For øyeblikket vurderer WhatsApp angivelig å ta rettslige skritt for å holde HeyMods og utviklerne bak de ondsinnede appene ansvarlige.

