Hvorfor du ikke bør se Netflix i nettleseren din

Det er ikke mulig å se Netflix-videoer i 4K-kvalitet hvis du bruker en Chrome- eller Firefox-nettleser.

I dag har Ultra HD (4K) kvalitetsinnhold blitt vanlig. Netflixs Premium-plan tilbyr forresten sine abonnenter UHD-videoer på hvilken som helst TV, PC, nettbrett og mobilenhet som støtter 4K-spesifikasjonen. Med noen unntak. Noen nettlesere lar deg faktisk ikke dra nytte av denne bildekvaliteten, til tross for at du abonnerer på Premium-planen.

Å bruke Chrome- og Firefox-nettleserne til å se innhold på Netflix kan redusere bildekvaliteten til filmen, serien eller showet betydelig. Selv om du har en skjerm som støtter UHD-oppløsning og 60Hz-avspilling, en HDMI-kabel som støtter HDCP 2.2 og en PC med de nyeste spesifikasjonene, vil du ikke kunne se Netflix-videoer i 4K.

Strømmetjenesten begrenser innholdskvaliteten til 720p i nettlesere Chrome og Firefox.

Det er snakk om digital rights management (DRM) av nettleseren din. «Formålet med digital rettighetsforvaltning (DRM) er å kontrollere, gjennom tekniske beskyttelsestiltak, bruken av digitale verk i omløp på Internett og gjennom tilkoblet fjernsyn», definerer CSA. Det er med disse digitale rettighetene at nettsteder autentiserer personer som bruker et program eller en tjeneste for å sikre at de er autorisert til å få tilgang til det. Denne tekniske begrensningen kan gjøre det mulig å begrense lesingen av mediet, begrense privat kopiering eller til og med identifisere verkene.

Chrome og Firefox støtter programvare DRM, men ikke maskinvare DRM. Noe som gjør disse to nettleserne sårbare for skjermopptaksapper. Derfor kan brukere utnytte denne sårbarheten til å lagre innhold og dele det på hackerplattformer. Derfor begrenser Netflix, som mener at denne feilen kan skade tjenesten, videokvaliteten i Chrome og Firefox til 720p. Og det er selv om du betaler for planen som inkluderer 4K-støtte.

De som har valgt å surfe med Microsoft Edge eller Safari blir heller ikke berørt og vil til og med kunne dra nytte av 4K hvis abonnementet og datamaskinen deres tillater det. Grunnen er enkel, disse to nettleserne støtter DRM-systemer, så Netflix er rolig når det gjelder sikkerheten til innholdet. I tillegg gir strømmegigantens app 4K-streaming til alle sine Premium-abonnenter.

