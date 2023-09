Hvorfor du trenger å oppdatere Google Chrome

Den siste Chrome-oppdateringen for Chrome 116 fikser bare én feil… men en stor!

Det hadde blitt annonsert: Chrome ville øke oppdateringsfrekvensen for å fikse alle sikkerhetsfeil som kan brukes av hackere. Og dette er for eksempel tilfellet med oppdatering 116.0.5845.140 (116.0.5845.140 på enkelte enheter eller 116.0.5845.163 på Android).

Dette er en ekstremt liten oppdatering da den bare fikser en sårbarhet. Dessuten ser det ut til at hackere ikke har brukt det ennå. Men det er bedre å ikke gi dem tid til å begynne å oppdatere nettleseren din!

For å være mer spesifikk refererer den aktuelle feilen til MediaStream, grensesnittet som i Chrome støtter streaming av lyd og video.

For å oppdatere, eller sørge for at det er gjort, kan du gå til Chromes innstillinger (fra de tre prikkene øverst til høyre i vinduet hvis du er på en datamaskin) og klikke på «Om Google Chrome». Du må kanskje også starte Chrome på nytt av og til.

