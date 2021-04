Hvorfor dukket Cruise Line-aksjene opp, så droppet på mandag

hva skjedde

I løpet av helgen var det to skritt fremover, et skritt tilbake for cruise line-aksjer som karneval (NYSE: CCL) (NYSE: CUK)Og Royal Caribbean (NYSE: RCL), Og Norwegian Cruise Line Holdings (NYSE: NCLH). Du ser effekten av det i morges, da de tre aksjene steg tidlig om morgenen, bare for å trekke seg tilbake og gi opp det meste av gevinsten om morgenen.

11:05 ET mandag opprettholdt Norwegian Cruise-aksjene en gevinst på 2%, og både Carnival og Royal Caribbean økte med litt over 1%. Men tidligere på dagen så det ut som Carnival og Norwegian, i det minste, kunne topp 5%, med Royal Caribbean ikke langt bak.

Hva så

Fredag ​​oppdaterte CruiseIndustryNews.com investorer om fremdriften i planene om å starte driften på nytt på alle de tre store cruiselinjene. Karnevalet var forventet å fortsette seilingen i Karibia allerede 1. juli, og Norwegian kort tid etter – seiling øst i Middelhavet og Karibia innen 25. juli.

Nyhetssiden uttalte at Royal Caribbean allerede har et skip som seiler fra Singapore og fem til underveis, med planer om å utvide virksomheten også i Karibia og Europa.

På søndag la nettstedet til nye detaljer, på jakt etter flere detaljer, og bemerket at Royal Caribbean i henhold til publiserte planer vil være den andre cruiseoperatøren når det gjelder antall køyer i bruk innen utgangen av august, og Norwegian blir nr. 4 med 9.000 køyer.

De dårlige nyhetene: Et forsøk i det amerikanske senatet for å få fart på cruiselinjens tilbakevending til tjenesten – den presise appelloven under forbedrede sikkerhetsforbedringer (CRUISE), sponset av senator Rick Scott og Marco Rubio, republikanerne, blir avsporet. Senator Patti Murray, en demokrat for Washington, blokkerte lovforslaget fra å umiddelbart vurdere det, og sendte det til komiteen for gjennomgang. Hun sa at mens hun var “like ivrig som alle andre for å se en retur for å reise, kan vi ikke kutte veien. Å gjøre det truer liv og vil bare forsinke normaliseringen, noe som skader økonomien vår enda mer på lang sikt.”

Hva nå

Alle de tre største cruiselinjene håper fremdeles å få seile fra amerikanske havner en gang i juli, og minst to selskaper forventer å begynne å øke operasjonen jevnlig gjennom august. Men kongressen og de amerikanske sentrene for sykdomskontroll og forebygging kan fortsatt legge barrierer for disse planene. Siden det var sent i fjor, ser det ut til at cruiseinvestorer har tatt to skritt fremover, et skritt tilbake.

Og jeg er redd at disse to ikke er forskjellige.