Hvorfor er brennoljekontrollen forsinket? Når går dieselen ned? Svar fra Olivier Neiryinck (Brafco)

Drivstoffprisen ute av kontroll? Diesel, bensin eller fyringsolje, prisene på disse produktene forblir svært høye til tross for inngrep og bistand.

På QR l’actu-settet, Olivier Neirinc, teknisk direktør i Brafco, fagforeningen for drivstoff- og drivstoffforhandlere, svarer på spørsmålene dine.

Hvordan forklarer vi forskjellen mellom prisen på et fat og prisen på en pumpe?

Prisen på et fat er ikke lenger i tråd med prisene som forbrukeren krever. Er det meklere som drar nytte av krisen? Oliver Neirynck forklarer at avviket mellom fatprisen og den generelle prisen er relatert til valutakursen mellom dollar og euro: «Prisen på et fat har allerede gått ned, men euroen har også falt mot dollaren, men all oljehandel skjer i dollar. Så vi straffer på nivå med råolje, men også på nivå med ferdige produkter. I tillegg er etterspørselen etter diesel sterk, og dette rettferdiggjør også den høye prisen på pumpen.

Diesel: Når forventer vi at prisen kommer tilbake før?

Bør vi forvente et betydelig prisfall og en retur til prisen på diesel slik vi så i 2021? For Brafcos CTO er det liten sjanse for at dette skjer på kort sikt: «Diesel som går tilbake til € 1,30 er usannsynlig. På den annen side er diesel på 1,70 innenfor rekkevidden av det mulige. Prisene er lave. Med mindre det er en betydelig geopolitisk komponent som sannsynligvis vil destabilisere markedet ytterligere, vil vi være i stand til å finne rimelige priser. Når det gjelder bensin, har den allerede falt under €1,70, men den har måttet gjennomgå fire positive økninger som har presset prisene opp.».

Diesel og bensin: Skal vi slå på reverslåsen?

Diesel og bensin: Skal vi slå på reverslåsen?

Slutten på drivstoffet?

For Brafcos tekniske direktør virker det klart at vi en dag vil klare oss uten hydrokarboner: «Oljesektoren jobber med å introdusere fornybare produkter. HVO markedsføres allerede i Belgia, dessverre er avgiftssatsen svært høy. Finansministeren bør redusere avgiftene for å la forbrukeren velge mellom fossilt brensel og HVO».