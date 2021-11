Hvorfor er det ikke flere Nutella eller Oreo i noen seksjoner

Anspente forhandlinger med produsenter forårsaket mangel.

Forsyningsproblemer i massedistribusjon forårsaker mange mangler og normalisering er ikke for i morgen. Så forbrukere sliter med å finne favorittproduktene sine, og forhandlinger om prisfastsettelse initiert av storskala distribusjon med produsenter hjelper langt fra.

Hos Colruyt satt dette spesielt fast med Ferrero-serien, og derfor er det nå umulig å finne 400g Nutella-pakker i hyllene.

En annen konfrontasjon ledet av Colruyt med Mondelez-gruppen skaper også forsyningsproblemer for merkevarene Oreo, Lu, Côte d’Or og Milka.

Ikke mindre enn 27 produkter er nå tilgjengelige via Collect & Go og mange hull dukker opp i hyllene, avslører våre kolleger i Tijd. Det er ikke første gang forhandlingene mellom en forhandler og produsent har vært så anspente og ført til midlertidige mangler. Colroit er imidlertid fortsatt overbevist om at en avtale vil bli oppnådd, uten å kommentere varigheten av forhandlingene.