Hvorfor er det ingen tilbakeknapp på iPhone

I motsetning til Android-smarttelefoner har iPhone bare en hjemknapp.

Introdusert av Steve Jobs i 2007, forårsaket iPhone en liten revolusjon på mange måter. Multiberøringsskjermen, multifunksjonsenheten, hjemknappen … Faktisk hadde de fleste mobiltelefoner på den tiden tre knapper nederst på skjermen: funksjonsknappen, hjemknappen og tilbakeknappen. iPhone satser nøkternt med en enkelt knapp, den ikoniske hjemknappen.

Det er en fingeravtrykksdetektor i 2013, og har den en ny funksjonalitet med Touch ID forsvinner den med iPhone X i 2017. Hjem-knappen ble kun brukt én gang for å gå tilbake til startskjermen, det er alt. Uten at noen visste hvorfor, ønsket Apple aldri å integrere andre knapper på høyre og venstre side av grensesnittet.

På den tiden hadde alle andre smarttelefoner som kjørte på Android, uavhengig av merke, en tilbakeknapp og en handlingsknapp. Apple fungerer da som et ustoppelig mål mot Android. Men dette er ikke en begivenhet, og det er en spesifikk grunn.

La oss gå tilbake til 2007 da den første iPhonen fortsatt var under utvikling. Steve Jobs, som hadde sterke ideer i mange fag, ønsket å legge til en tilbakeknapp på sin iPhone for å lette navigering i menyer og applikasjoner. Men Imran Chowdhury, som har jobbet for Apple i 19 år og har full tillit til Jobs, likte absolutt ikke grensesnittdesigneren, inkludert hjemknappen. Ifølge ham vil det å legge til flere knapper bryte tilliten mellom iPhone og brukeren. Å introdusere tilbakeknappen vil gjøre navigasjonen utrolig og kompleks.

Faktisk har tilbakeknappen på Android-smarttelefoner mange funksjoner. Hvis du er i en app og navigerer mellom ulike menyer, lar tilbakeknappen deg gå tilbake til forrige skjerm. Lar deg bytte tilbake til forrige applikasjon hvis du har byttet fra en applikasjon til en annen. Til slutt lar den deg forlate alt og gå tilbake til startskjermen.

Chaudhry sa at flere applikasjoner for denne knappen ville forårsake mye forvirring for Apple-kunden. Han vil ha en programvareløsning på iOS med en liten pil øverst til venstre for å gå tilbake til forrige meny. Hvis brukeren ønsker å bytte mellom åpne applikasjoner, må han trykke på Hjem-knappen kun to ganger på rad. Til slutt, å trykke én gang er det samme som å gå tilbake til hjemmesiden. Ifølge ham endrer manipulasjonene brukeren veldig raskt.

