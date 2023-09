Hvorfor er ikke storbankene transparente om terminkontoer?

Stor lommebok

Grunnene som gis av store banker for å rettferdiggjøre denne mangelen på åpenhet er flere. Landets fire store banker forklarer at denne satsen avhenger av beløpet og varigheten. Oversettelse: Jo høyere beløp, jo høyere belønning. Kort sagt, de ønsker ikke å tilby en kurs som småspareren ikke har krav på.

Under den nylige pressekonferansen om Belvius» første halvårsresultat forklarte Olivier Onclein, direktør for Retail Division, at informasjonen om terminkurser er beregnet på kunder, noe som gir en idé «Kommersiell breddegrad.» Vi blir fortalt at dagens ettårsrente svinger mellom 3,15 og 3,25 % av den totale renten. Dette gir en nettoavkastning (etter fradrag for 30 % forskuddstrekk) på ca 2,20 %. Mye høyere avkastning enn en sparekonto hvis vi tar hensyn til lojalitetsbonusen. Belfius Fidelity-kontoen tilbyr 1,15 % inkludert en 1,05 % lojalitetsbonus.

Mark Reisier (Belvius) advarer om statsobligasjoner: «Vær forsiktig så du ikke skaper likviditetspress»

På sidelinjen av å presentere halvårsresultatene, forklarte Michael Ancio, administrerende direktør i BNP Paribas, oss at det er mer åpenhet i sparekontoer fordi ««Det er et standardisert produkt.» Som er lett å kommunisere med mens du kobler terminkontoen.»For utviklingen av Euripur» (Priser i internasjonale markeder). Dessuten er det «Produktet foretrekker vi å starte en diskusjon om med kunden fordi vi kan tilby interessante alternativer. Dette er en del av investeringsbeslutninger.» Oversettelse: Fra et visst beløp foretrekker bankene å betale visse produkter som aksjefond som vil tjene dem mer i form av provisjoner. De er mer oppmuntret til å gjøre dette fordi de har mye likviditet.

Avskrekking

Det er derfor klart at når det gjelder lønnsomhet, har ikke bankene noen interesse i å fremme terminkontoer. Fordi disse innskuddene koster dem mye mer enn en sparekonto som drar nytte av et kildeskattefritak på opptil 980 euro. Hos Belfius er et av virkemidlene som brukes for å begrense kundenes interesse å ikke belønne byrånettverket for å «selge» det produktet, i motsetning til å åpne en innskuddsbok. Et annet nedslående element: aktivering eller fornyelse av begrepet krever, ifølge vår informasjon, en avtale hos et byrå, i motsetning til hva Olivier Onclein sa.

Faktisk er dette noen institusjoner Fremmede Den fokuserte på investeringsrådgivning, som Deutsche Bank Belgium, som relanserte sin terminkontosektor da rentene begynte å stige for noen måneder siden. «Se vår bestillingskonto-Redaktørens notat for et beløp på ikke mindre enn 100 000 euro- Det har allerede vært en kommersiell suksess siden slutten av fjoråret. «Vi var en av de første aktørene (om ikke de første) som var aggressive på disse rentene, og resultatene registrert under utstedelsen av statsobligasjoner overgikk våre mest optimistiske forventninger.»«Forklarer Jean-Michel Segers, kommunikasjonsdirektør i Deutsche Bank. I perioden med utstedelse av statsobligasjoner ga den belgiske filialen til Deutsche Bank en veldig litt høyere nettoavkastning enn statsobligasjoner (2,81 % netto).

Chris Peters, president i Elia, vil ta kontroll over bpost

Opp til 10 millioner

Puilaetco Bank prøvde også å tiltrekke seg kunder ved å tilby høye priser. Men det er også beløpene som kreves. Tilbyr 3,90 % brutto (2,73 % netto) over ett år for beløp mellom 500 000 og 1 million. Totalbeløpet kommer til 4,20 % for 10 millioner. «Siden sommeren har vi sett en sterk etterspørsel etter termininnskudd så vel som investorer som vender tilbake til tradisjonelle obligasjonsinvesteringer som gir bedre avkastning.»«, forklarer Matthew Ponti, kommunikasjonsdirektør.

I møte med slike tilbud rettet mot velstående kunder, er det klart at storbankene ikke kan stå uten reaksjon. Men de gjør det i hemmelighet.